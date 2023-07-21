Киев национализовал Sense Bank - бывший "Альфа-Банк Украина"

Кабинет министров Украины принял решение о национализации Sense Bank - бывшего "Альфа-Банк Украина". Номинальная цена активов составила одну гривну. Активы перенимает "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Клиентам гарантируется сохранность вкладов.

Sense Bank входил в структуру российского "Альфа-Банка". Его акционерами были российские миллиардеры Пётр Авен, Михаил Фридман и Андрей Косогов. "Альфа-Банк Украина" был переименован в Sense Bank в марте 2022 года, вскоре после начала российского военного вторжения в Украину. Тогда же его основные владельцы были отстранены от управления банком.

Пётр Авен и Михаил Фридман находятся под санкциями Евросоюза и Украины как предприниматели, близкие к российской власти. В мае 2022 года Украина заявила об аресте активов Фридмана на сумму $420 млн, которые хранились в украинском отделении "Альфа-Банка".

Нацбанк Украины уточнил, что Sense Bank будет находиться под управлением государства до окончания военного положения в стране. После этого будет возможно передать его в частные руки.