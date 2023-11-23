Путин забрал типографии, которыми мог управлять Дмитрий Муратов

Президент России Владимир Путин своим указом передал принадлежащую норвежскому холдингу Amedia сеть типографий "Прайм принт" во временное управление правительства Москвы.
Ранее норвежский холдинг объявлял, что уйдёт из России в связи её агрессией против Украины, передав контроль над своими типографиями в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову, на тот момент - главному редактору "Новой газеты".
Накануне Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Муратова к российскому министерству юстиции с требованием исключить его из реестра так называемых иностранных агентов. Ведомство включило его туда в начале сентября, официальная мотивировка такого решения - участие журналиста "в создании и распространении материалов иностранных агентов" и "использование иностранных площадок" для выражения мнений, "направленных на формирование негативного отношения к российской политике".
- В апреле Владимир Путин подписал указ, который фактически позволяет национализировать активы иностранных компаний в России. Согласно заявлениям в Кремле, документ был разработан как ответ на изъятие российских активов за рубежом.
- В июле во временное управление Росимуществу были переданы доли иностранных акционеров в пивоваренной компании "Балтика" и концерне Danone. При этом гендиректором ООО "Данон Россия" стал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев.
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