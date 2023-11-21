Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск нобелевского лауреата Дмитрия Муратова к российскому министерству юстиции с требованием исключить его из реестра так называемых иностранных агентов. Ведомство включило его туда в начале сентября.

Обосновывая своё решение, министерство заявило, что журналист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и "использовал иностранные площадки" для выражения мнений, "направленных на формирование негативного отношения к российской политике".

На заседании суда 21 ноября представитель министерства сказал, что Муратов давал интервью иностранным СМИ из "недружественных стран", что, с точки зрения Минюста, "исключает распространение" им материалов о России в положительном или нейтральном ключе, – передаёт "Новая газета".

Муратов обращал внимание, что не получает и никогда не получал иностранного финансирования. По словам бывшего главреда "Новой газеты", суть работы журналиста заключается в распространении информации, а цитирование участников списка не запрещено законом.

Закон, вводящий в оборот в России термин "иностранный агент", был принят в России в начале 2010-х. Сначала он позволил Минюсту признавать агентами некоммерческие организации, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе были не определены, что позволяло властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Позже закон расширили, позволяя включать в него сначала частных лиц, получающих иностранное финансирование, а затем и людей и юридических лиц, просто находящихся под "иностранным влиянием".

В реестры иностранных агентов включены НКО, правозащитные организации, независимые СМИ, включая Русскую службу Радио Свобода и её региональные проекты, журналисты, блогеры; большинство участников несогласны со своим статусом. Участников списка ограничили в ряде прав, запретив им, например, преподавать в государственных и муниципальных вузах и школах, заниматься просвещением, организовывать протестные акции.

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