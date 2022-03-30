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Путин запретил органам власти использовать иностранное ПО

Владимир Путин запретил органам государственной власти использовать иностранное программное обеспечение "на объектах критической информационной инфраструктуры".

Соответствующий указ, подписанный президентом России в среду, уже вступил в силу, однако сам запрет будет введён с начала 2025 года. До этого госорганам и госзаказчикам запрещено закупать иностранный софт без согласования с профильными ведомствами.

В указе также говорится, что правительство РФ в ближайшие полгода должно обеспечить создание научно-производственного объединения, которое займётся разработкой отечественного программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры.

К таким объектам относятся, в частности, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, которые используются госорганами в сферах обороны, промышленности, здравоохранения, транспорта, связи, финансов и энергетики.

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