Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

NYT рассказала о содержании ответов США на требования России

США в ответах Москве о гарантиях безопасности предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Это может стать поводом для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в 2019 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переданными Москве документами.

Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы манёвры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Документ запрещал странам разрабатывать и иметь на вооружении и разрабатывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования. В 2018 году США объявили о выходе из договора и в 2019 году он утратил свою силу. Вашингтон тогда обвинил Москву в нарушении условий из-за разработки ракеты 9М729. Россия обвинения отвергла, заявил, что дальность ракеты не превышает 500 километров.

  • С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
  • Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
  • Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
  • Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
  • 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом отметил, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG