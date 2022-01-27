NYT рассказала о содержании ответов США на требования России

США в ответах Москве о гарантиях безопасности предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Это может стать поводом для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в 2019 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переданными Москве документами.
Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы манёвры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Документ запрещал странам разрабатывать и иметь на вооружении и разрабатывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования. В 2018 году США объявили о выходе из договора и в 2019 году он утратил свою силу. Вашингтон тогда обвинил Москву в нарушении условий из-за разработки ракеты 9М729. Россия обвинения отвергла, заявил, что дальность ракеты не превышает 500 километров.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом отметил, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
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