Путин заявил о "фальсификациях" на выборах в США в 2020 году

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с руководителями муниципалитетов высказал мнение, что на выборах в США были допущены фальсификации. Он рассуждал об американских выборах в контексте голосования на оккупированных Россией территориях Украины. По мнению Путина, результаты этого голосования сфальсифицировать невозможно.

Из контекста следует, что Путин имел в виду выборы президента США в 2020 году. Демократ Джо Байден тогда стал победителем, опередив президента Дональда Трампа. Трамп не признал своё поражение, заявив о фальсификациях в ключевых штатах. Суды отвергли эти утверждения, однако Трамп, который в нынешнем году вновь борется за выдвижение в президенты, настаивает на своём.

Путин фактически повторил аргументацию сторонников Трампа, сказав, что выборы в США фальcифицировали через голосование по почте, не уточнив при этом, в пользу кого это было сделано. Ранее Путин прямо не говорил о якобы имевших место фальсификациях в США.

Разговор о США российский президент завёл, рассуждая о голосовании в прошлом году в четырёх оккупированных областях Украины, об аннексии которых объявила Россия. По словам Путина, результаты голосования там "было невозможно сфальсифицировать", потому что людей, как он выразился, даже под дулом автомата нельзя заставить прийти на участки, если они не хотят.

Российские власти ввели в оккупированных регионах военное положение. За голосованием там фактически не следили независимые наблюдатели. Отмечались случаи, когда избирательные урны носили по домам в сопровождении вооружённых военных - то есть фактически, словами Путина, "под дулом автомата". Подсчёт голосов вёлся непрозрачно. Страны Запада осудили проведение голосования и не признали его легитимность. Подавляющее большинство стран-членов ООН считает оккупированные Россией территории Украины суверенной украинской территорией.