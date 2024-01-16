Путин: воевавшие в Украине "не будут прыгать без штанов"

Президент России Владимир Путин, который баллотируется на пятый президентский срок, непрямо прокомментировал так называемую голую вечеринку в московском клубе, ставшую поводом для преследований ряда её участников, среди которых были звёзды шоу-бизнеса. Ранее со ссылкой на источники ряд СМИ писал, что наказать участников вечеринки в московском клубе "Мутабор" требовали в администрации президента.

На встрече с главами муниципалитетов, видео с которой пресс-служба Кремля распространила во вторник, Путин сказал, что необходимо оказывать помощь возвращающимся с фронта участникам вторжения в Украину. "Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать", – сказал Путин.

Ранее ту же вечеринку прокомментировал глава Госдумы Вячеслав Володин, который призвал прокуратуру реагировать на подобные события.

Частная вечеринка в клубе "Мутабор", посвящённая открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, участников московской светской жизни, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.

Фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали осуждение провластных блогеров и активистов. Участников, в частности, обвинили в неуместности таких мероприятий на фоне российского вторжения в Украину.

Источники нескольких СМИ предполагают, что общественная кампания была организована из Кремля. Организатор вечера блогер Анастасия Ивлеева и многие гости, в том числе телеведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, вынуждены были опубликовать видео с извинениями или оправданиями за мероприятие. Ивлеевой суд назначил административный штраф. Работу клуба на три месяца приостановили с указанием на формальные нарушения.

Один из участников вечеринки – рэпер Vacio (Николай Васильев) - был дважды отправлен судом под арест по обвинению в мелком хулиганстве, сначала на 15 суток, а затем на 10. Будучи под арестом, он получил повестку в военкомат. Vacio вышел из спецприёмника вечером 15 января. Издание Mash утверждает, что 16 января он посетил военкомат, где ему якобы предложили "служить в оркестровых войсках". Официально об этом не сообщается, призыва на срочную службу в армию сейчас нет.

Также во вторник стало известно, что ещё один участник вечеринки, певец Дима Билан, ранее прямо не высказывавшийся в поддержку войны, посетил оккупированную Россией территорию Донецкой области. Утверждается, что он привёз туда гуманитарный груз, а также встретился с российскими военными.