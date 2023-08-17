Путин заявил о планах построить скоростную магистраль Москва – Донецк

Президент России Владимир Путин заявил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в оккупированные российскими войсками Донецк и Луганск. По его словам, он уже обсуждал эту идею с мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

"Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе. Они видят здесь хорошие экономические и финансовые перспективы. Уверен, что у нас всё получится", - считает Путин, который поддержал также идею строительства высокоскоростных магистралей из Москвы в Санкт-Петербург и Адлер, а также пообещал обсудить с властями Беларусь вопрос о сооружении такой магистрали от Москвы до Минска.

В октябре 2022 года президент России подписал законы об аннексии четырёх украинских областей, включая Донецкую и Луганскую. Аннексию не признал никто в мире, кроме Северной Кореи. Согласно подписанным Путиным документам, Россия приняла в свой состав четыре области Украины в их административных границах, при этом она до сих пор не контролирует значительную часть этих регионов, а города Донецк и Луганск, до которых Путин хочет протянуть высокоскоростную магистраль, фактически находятся в зоне боевых действий и регулярно подвергаются обстрелам, в результате которых гибнут не только военные, но и гражданские лица.

В феврале текущего года назначенные Россией власти так называемой "Донецкой народной республики" заявляли, что за неполный год полномасштабной войны на территории области погибли 4438 мирных жителей. Независимо эту информацию невозможно проверить.