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Путин заявил об успешном залповом пуске ракет "Циркон"

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", 7 октября 2020 года (Архивное фото)

Президент России Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". По его словам, испытания проведены "безупречно". Об этом сообщает "Интерфакс".

Испытания проводил Северный флот. Путин заявил, что залповый пуск ракет "Циркон" это "большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности". Он также попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова передать наилучшие пожелания и благодарность за результат коллективам, которые работали над гиперзвуковой ракетой.

В октябре этого года Министерство обороны России сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

О новых системах вооружения президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. На следующий год он сообщил о создании гиперзвуковых ракет "Циркон", которые, по словам Путина, могут поражать цели на расстоянии более тысячи километров и развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Эти параметры делают ее недоступной для существующих систем противоракетной обороны, заявляли разработчики.

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