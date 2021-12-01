Путинский фокус: куда президент зовет Россию?

Президент России считает себя стабилизатором внутриполитической ситуации, и потому не сообщает о своих планах баллотироваться в 2024 году на пятый срок. Многие заявления Владимира Путина на форуме ВТБ «Россия зовет» выглядят противоречиво и весьма спорно. Он вновь обвиняет Запад в продвижении к границам России.

Выступление президента РФ обсуждают публицист и социолог Игорь Яковенко и военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 1 декабря в 19:05