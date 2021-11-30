Нападет ли Россия на Украину? Эфир в 20:30

Каковы цели Кремля в нагнетании напряженности? Готова ли Украина к войне? Есть ли возможности для договоренностей Москвы и Запада? Гости Виталия Портникова - Борислав Береза, депутат Верховной Рады Украины предыдущего VIII созыва, Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, Михаил Самусь, украинский военный эксперт.