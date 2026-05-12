Путину доложили об успешном испытании ракеты "Сармат"

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат". Речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете, которая способна нести ядерную боеголовку. Она должна прийти стоящим сейчас на вооружении ракетам, разработанным ещё в СССР.

Репортаж об испытаниях ракеты опубликовал Кремль. По словам Каракаева, запуск был осуществлён "сегодня в 11 часов 15 минут". "Задача пуска выполнена", - отметил он. Когда именно были проведены испытания, не вполне ясно, ранее Минобороны России с 6 по 10 мая запретило находиться людям и технике в районе Усть -Камчатского округа, где расположен ракетный полигон "Кура". Как правило, при испытаниях МБР ракеты запускают с полигона "Плесецк" в Архангельской области, а их целью является "Кура" на Камчатке.

Комментируя испытания, Путин сказал, что работа над "Сарматом" началась в 2011 году. По его словам, это самый мощный стратегический ракетный комплекс в мире, мощность доставляемого боезаряда, по словам Путина, в 4 раза превышает любой западный аналог. Дальность применения - свыше 35 тысяч километров (длина экватора Земли - около 40 тысяч километров). В конце текущего года, по словам Путина, комплекс "действительно будет поставлен на боевое дежурство".

При этом российские чиновники сообщали о постановке "Сармата" на боевое дежурство ещё в 2023 году - об этом в частности говорил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Эксперты сомневались в этом, поскольку к этому моменту было проведено только одно успешное испытание ракеты. Ряд испытаний, как сообщалось, завершилось неудачами, в том числе в 2024 году, когда ракета взорвалась на полигоне "Плесецк" прямо в шахте.

Путин в своём выступлении также сказал о том, что завершается работа над ракетными комплексами "Буревестник" и "Посейдон", а также упомянул о ракетном комплексе средней дальности "Орешник", сказав, что он может быть оснащён ядерной боеголовкой. "Орешник" дважды использовался для ударов по Украине - в неядерном исполнении.