В Красноярске задержан директор завода, производящего ракеты "Сармат"

В Красноярске был задержан Александр Гаврилов, директора "Красноярского машиностроительного завода" – производителя межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О задержании со ссылкой на несколько источников 3 мая писал депутат красноярского горсовета Иван Петров. По его словам, директора могли задержать по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Сотрудники завода сообщили депутату, что следователи уже две недели работают на территории предприятия.

По данным РИА "Новости", Гаврилов уже арестован и находится в СИЗО Красноярска с конца апреля по делу о растрате. Другие подробности дела против него не приводятся.

Гаврилов руководит Красноярским машиностроительным заводом с августа 2018 года. В апреле 2026 года Евросоюз включил предприятие в санкционный список, отмечает "Настоящее Время".

"Сармат" - стратегический российский комплекс нового поколения. В 2022 году началось серийное производство комплекса на "Красмаше". В 2023 году было объявлено о постановке комплекса на боевое дежурство, однако сколько в реальности развёрнуто "Сарматов", неизвестно, многие испытания ракеты завершались неудачами.