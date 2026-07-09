"Путь в никуда"

В России начнут строительство мини-НПЗ. Это поможет увеличить предложение на внутреннем рынке, считают в правительстве. Владимир Путин сейчас регулярно проводит совещания по ситуации на топливном рынке.

Уже в пяти регионах России ввели ограничения на продажу бензина по номерам автомобилей. Регулярные атаки украинских беспилотников показали, что в зоне поражения оказались около 85% российских НПЗ. 6 июля Украина атаковала Омский НПЗ – самый мощный в России и последний из крупнейших нефтезаводов.

Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Аронштейн считает, что предложения по строительству так называемых мини-НПЗ отбрасывают Россию на 30 лет назад. Новые методы разрешения топливного кризиса Аронштейн называет путём в никуда.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио видит за ударами ВСУ вглубь России приближение переговоров о мире. Хотя Путин с этим, похоже, не согласен: ранее он говорил, что удары по объектам энергетики создают проблемы, но не влияют на ситуацию на фронте.

В дело, однако, идут и другие аргументы. По итогам встречи с Владимиром Зеленским в клуарах саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп подтвердил, что США планируют предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. В Киеве до этого неоднократно говорили о нехватке ракет-перехватчиков.

Можно ли говорить, что в Кремле растёт паника из-за топливного кризиса? Насколько эффективны решения, которые принимает правительство? На чьей стороне сейчас мяч - России или Украины? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Русланом Айсиным, нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном и американистом Павлом Ивлевым.