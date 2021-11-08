Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Пять российских регионов решили продлить нерабочие дни, объявленные федеральными властями с 30 октября для того, чтобы замедлить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Новгородской и Томской области режим нерабочих дней, а фактически локдаун, продлится до 14 ноября, в Челябинской и Курской — до 12 ноября, в Смоленской — до 10 ноября включительно.

В этот период будут отменены большинство массовых мероприятий, закрыты государственные учреждения, кафе и рестораны продолжат работать только навынос. В ряде регионов вводятся дополнительные ограничения. Так в Новгородской области продовольственные магазины, в том числе торговые сети, смогут работать только при условии стопроцентной вакцинации персонала.

В Челябинской области вводятся QR-коды для посещения развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов. С 1 декабря по 9 января жители региона смогут посещать кафе и рестораны только по QR-кодам.

В большинстве регионов режим нерабочих дней продлеваться не будет. Однако власти расширяют систему QR-кодов, в том числе для доступа в кафе, рестораны и торговые центры. В Москве с 8 ноября заблокируют социальные карты непривитых от COVID-19 людей старше 60 лет.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России начался в сентябре. Рост отмечен и во многих других странах, однако в России, в отличие от них, существенно растёт и число умерших. Власти объясняют это крайне низкими темпами вакцинации. За нерабочую неделю в России было выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. По данным оперативного штаба, речь идёт о более чем 281 тысяче новых случаев.

Директор Центра имени Гамалеи, разработчика российской вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург заявил в интервью "Известиям", что ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. По словам ученого, для победы над инфекцией в течение нескольких месяцев необходимо увеличить темпы вакцинации в 10 раз. Кроме того, должна быть проведена черта между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми, считает академик Гинцбург.

С 8 ноября в России ввели новую форму сертификатов о вакцинации от COVID-19. Документ автоматически создаётся в электронном виде на русском и английском языках и содержит основные данные о вакцинированном, а также сведения о препарате. Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев обратил внимание, что теперь срок действия всех сертификатов, в том числе о первичной вакцинации — полгода, а не год, как было раньше. В оперативном штабе заявили, что "скорее всего это сбой" в системе "Госуслуг".

Соединенные Штаты с 8 ноября разрешат въезд в страну полностью вакцинированным от COVID-19 пассажирам. Ограничения на въезд отменяются в отношении всех, привитых вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. В их числе - американские препараты Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, британская AstraZeneca, а также китайские вакцины Sinovac и Sinopharm. Российского "Спутник V" в этом списке нет.