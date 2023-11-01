Пять украинских детей вернулись на родину из России при участии Катара

Пять украинских детей, разлучённых с семьями из-за войны России против Украины, вернулись на родину. Один ребёнок вернулся в Россию. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Посредником между Россией и Украиной вновь выступил Катар.

Предыдущий раз о возвращении детей в возрасте от двух до 17 лет Украине российской стороной сообщалось в середине октября. Львова-Белова тогда сообщала, что Москва обрабатывает более 30 заявок Киева о возвращении детей на родину.

По словам Львовой-Беловой, из зоны боевых действий в Россию и на неподконтрольные Украине территории были эвакуированы две тысячи детей-сирот. Позднее 1300 из них вернулись в детские дома. Остальные дети остались в приемных семьях – якобы с согласия самих детей.

По данным украинских властей, всего в Россию без согласия родителей или опекунов вывезли более 19 тысяч детей, вернуть удалось только несколько сотен.

Остаётся неясным, сколько детей может быть возвращено Украине при помощи Катара.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе украинских детей на территорию Российской Федерации.

По данным ООН на начало сентября в ходе войны на территории Украины погибли почти 10 тысяч человек, из которых более 500 – дети.

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