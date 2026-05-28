"На ваших мундирах останутся пятна позора". Арест Льва Шлосберга продлен на полгода

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 28 мая

01:02 Арест Льва Шлосберга продлен на 6 месяцев. Барменша получила больше 3 лет за «кальян на куличе»

06:10 Кая Каллас о перспективах участия ЕС в переговорах об окончании войны в Украине. Владимир Зеленский просит США о срочных поставках ракет для ПВО

10:12 История солдата-срочника, которого принудительно заставили подписать контракт с Минобороны

12:29 ГУР: Население оккупированных территорий Донбасса сократилось за прошлый год почти на 10 процентов

17:29 Индекс промышленного оптимизма в России – не растет и не падает

19:53 Последствия двух лет действия закона «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии

24:00 Обзор технологических новостей