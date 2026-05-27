"Мы вместе с киевлянами". Дипломаты не боятся угроз Кремля

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 27 мая

01:15 Десятки стран-членов ООН осудили угрозы России наносить систематические удары по Киеву. Интервью посла Латвии в Украине Андрейса Пилдеговича о том, как в украинской столице работают дипломаты стран Европейского союза.

08:35 Государственная дума приняла закон, позволяющий арестовывать имущество уехавших из России граждан, против которых возбуждено административное производство. Комментарий юриста правозащитного проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова

16:03 Россия резко повысит для Армении цены на свой природный газ в случае ее выхода из ЕАЭС и присоединения к Евросоюзу. Армения и США подписали «Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

20:49 На праймериз республиканцев перед выборами сенатора от штата Техас победил кандидат, поддержанный Дональдом Трампом. Есть ли теперь у кандидата от демократов выиграть выборы в традиционно «красном» штате?