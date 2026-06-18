"Пылает Украина, будет пылать и Москва". Зеленский вновь призвал Путина остановить войну

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 18 июня
01:09 Удары украинских беспилотников по Москве и Подмосковью
04:48 Зеленский назвал «справедливыми» удары по России, призвал Путина остановить войну
06:29 Восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры
09:46 Юрий Ушаков о перспективах переговоров и «вредном влиянии» Европы на Трампа
10:57 Задержание подозреваемого в убийстве Семёна Скрепецкого
15:33 Илье Траберу предъявлены обвинения в заказном убийстве
21:06 Планы в России по «предотвращению» топливного кризиса
23:58 Новости высоких технологий: Европа хочет создать приложение для хранения всех важных документов граждан
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»