"В Петербурге ему равных нет". Задержание Ильи Трабера

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 17 июня

01:19 Страны G7 заявили о необходимости усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине

02:44 Владимир Зеленский предупредил, что Россию может ждать «тяжелая зима»

03:37 Фрегат ВМС России открыл в Ламанше предупредительный огонь в сторону яхты британских пенсионеров через три дня после задержания британскими властями танкера российского «теневого флота»

05:52 The Insider: Люди, поджигавшие имущество Кира Стармера были завербованы российским дипломатом, сыном высокопоставленного чиновника МИД

09:14 В Петербурге по делу об убийстве предпринимателя в Выборге задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер

11:23 Дональд Трамп пообещал лично зачитать меморандум о взаимопонимании с Ираном после его подписания 19 июня. Демократы критикуют сделку

15:39 Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, запрещающую одному человеку быть премьер-министром дольше, чем два срока

23:18 115 лет со дня рождения писателя Виктора Некрасова