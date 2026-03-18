QatarEnergy сообщила о значительном ущербе после удара Ирана

Вечером 18 марта промышленный центр Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности QatarEnergy, подвергся ракетным ударам. Один из снарядов достиг цели и вызвал пожар, предприятие получило значительный ущерб.

"Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент сообщений о жертвах не поступало", — сообщила компания.

Минобороны Катара заявило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. Четыре удалось перехватить.

Эмир Катара Тамим Аль Тани назвал атаку Ирана "безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира".

Рас-Лаффан — крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20% мировых поставок.

Ранее в среду стало известно, что 18 марта Израиль впервые нанес удар по ключевым объектам газовой промышленности Ирана в Южном Парсе. По данным источников Axios, атака была скоординирована с администрацией президента США Дональда Трампа. Собеседник Associated Press уточнил, что Вашингтон был уведомлен о планах удара по Южныйому Парсу, но участия в операции не принимал.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удары по энергетической инфраструктуре страны. Пезешкиан заяви, что они "приведут к осложнению ситуации и могут иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир".

Больше новостей Радио Свобода: