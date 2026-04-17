Рабочих из КНР в Комсомольске-на-Амуре привлекли к ответственности

В Комсомольске-на-Амуре еще четырёх граждан Китая привлекли к административной ответственности за организацию одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах. Об этом сообщает "Медиазона".

Центральный районный суд признал всех их виновными. Какое наказание им назначили, не уточняется.

По данным издания, административные дела связаны с акцией более ста граждан Китая, прошедшей 12 апреля в Комсомольске-на-Амуре. Это были сотрудники компании "Петро-Хэхуа", бывшего подрядчика "Роснефти" по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, которые требовали выплатить им заработную плату.

Они несли в руках плакаты на китайском и русском языках с просьбами о помощи, обращенными к президенту РФ Владимиру Путину и главе "Роснефти" Игорю Сечину.

В правительстве Хабаровского края заявили, что рабочие устроили протест из-за расторгнутого с ними контракта. Договор, как утверждается, был расторгнут из-за срыва сроков и некачественного выполнения работ. При этом, по данным "Роснефти", выполненные и принятые работы оплачивались вовремя, а вопрос выплат зарплат остается в зоне ответственности подрядчика "Петро-Хэхуа".

Ранее суд оштрафовал по аналогичному делу на 50 тысяч рублей другого гражданина Китая – заместителя директора по административной части компании Синь Ци.