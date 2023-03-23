Работник МВД, уволившийся в связи с делом Голунова, вернулся в полицию 

Бывший глава пресс-службы главного московского управления МВД Юрий Титов, уволившийся после фальсификации уголовного дела против журналиста Ивана Голунова, вернулся на работу в то же управление. Он назначен заместителем начальника по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ.

Комментируя назначение, в МВД заявили, что уход Титова не был связан с делом Голунова - якобы ему просто предложили работу в правительстве Москвы, а сейчас он "вернулся в полицию в рамках законодательства".

Юрий Титов уволился из столичного ГУ МВД в 2019 году - после того, как его служба опубликовала фотографии нарколаборатории, которые, как утверждалось, были сделаны в квартире журналиста Ивана Голунова. Позднее пресс-служба признала их недостоверность, а Титов был привлечён к дисциплинарной ответственности. В 2021 году стало известно, что он возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.