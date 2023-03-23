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Работник МВД, уволившийся в связи с делом Голунова, вернулся в полицию 

Бывший глава пресс-службы главного московского управления МВД Юрий Титов, уволившийся после фальсификации уголовного дела против журналиста Ивана Голунова, вернулся на работу в то же управление. Он назначен заместителем начальника по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ.

Комментируя назначение, в МВД заявили, что уход Титова не был связан с делом Голунова - якобы ему просто предложили работу в правительстве Москвы, а сейчас он "вернулся в полицию в рамках законодательства".

Юрий Титов уволился из столичного ГУ МВД в 2019 году - после того, как его служба опубликовала фотографии нарколаборатории, которые, как утверждалось, были сделаны в квартире журналиста Ивана Голунова. Позднее пресс-служба признала их недостоверность, а Титов был привлечён к дисциплинарной ответственности. В 2021 году стало известно, что он возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

  • Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены при нём, а также в его квартире. Голунов сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста.
  • На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовные дела. В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил их к длительным, от 5 до 12 лет, срокам заключения. В прошлом году суд смягчил им наказания, в то же время удовлетворив иск Голунова к МВД на 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
  • Иван Голунов неоднократно заявлял, что у его преследования был высокопоставленный заказчик, однако следствие его не установило.

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