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Суд снизил сроки полицейским, осуждённым за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики

Суд снизил сроки наказания сотрудникам московской полиции, осуждённым за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики. В мае 2021 года суд назначил им наказание от 5 до 12 лет колонии общего режима.

Снижение составило по 3–9 месяцев, — передаёт "Интерфакс". Подполковнику Игорю Ляховцу назначили 11,5 лет колонии вместо 12, лейтенанту Сергалиеву – 7 лет и 3 месяца вместо 8 лет, сержанту Феофанову и лейтенанту Уметбаеву – 7,5 лет вместо 8 лет, а старшему лейтенанту Коновалову – 4,5 года вместо 5 лет лишения свободы.

Все они были лишены званий предыдущим приговором и уволены со службы ещё до первого суда. Также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск Голунова к бывшим полицейским о возмещении морального вреда по 1 млн рублей с каждого.

Голунов, тогда работавший специальным корреспондентом издания "Медуза", был задержан в Москве 6 июня 2019 года и освобождён после широкого общественного резонанса и акций протеста. Сам он считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило.

Подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики обратили внимание общества на существующую в России практику массового осуждения по статье о хранении, приобретении и перевозке наркотиков, по которой сидит каждый четвёртый заключённый в России, напоминает канал "Настоящее время". Статья была незначительно смягчена.

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