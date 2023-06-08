Рабский труд заключенных: погибли в канализационном люке

В Кинешемском городском суде Ивановской области рассматривается дело против руководителей женской ИК-3. Они послали чистить канализационный люк неподготовленных заключенных без специального оборудования. В результате две женщины погибли, ещё одна заключенная и сотрудник ФСИН получили отравление канализационными газами.

Сейчас подсудимые находятся на свободе, в процесс не допускают правозащитников, а выжившую женщину суд решил не признавать потерпевшей.

Зона вредных паров

Трагедия в женской ИК-3 в Ивановской области произошла в июне 2021 года. В колонии засорился канализационный люк, его отправили чистить двух заключенных.

Главный инженер учреждения дал устное разрешение на спуск в канализационный колодец глубиной три с половиной метра

"[Начальник ИК-3] дал указание подчиненным сотрудникам сообщить о сложившейся ситуации главному инженеру колонии. [...] Начальник исправительного учреждения самостоятельно на место возникновения аварийной ситуации не выходил, обход территории жилой зоны исправительного учреждения не производил, указаний о вызове аварийных служб не давал, покинув без уважительной причины территорию колонии. В ходе телефонного разговора с осужденной, главный инженер учреждения дал устное разрешение на спуск в канализационный колодец глубиной три с половиной метра, то есть на проведение работ повышенной опасности с газоопасной средой, при которых высока вероятность выделения в рабочую зону вредных паров, газов и других веществ, способных оказать вредное воздействие на организм человека", – говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

В люк спустились две женщины и начали задыхаться от испарений канализационных отходов. Им на помощь пришли сотрудник ФСИН и находившаяся рядом заключенная. Погибли две женщины: пришедшая на помощь Алена Денисова и чистившая канализацию Евгения Фомичева. Сотрудник ФСИН и вторая чистильщица, Виктория Виноградова, получили отравления.

– Потерявшая сознание в канализационном люке Виноградова была госпитализирована в санитарную часть колонии, и там ей зафиксировали легкий вред здоровью. Тогда как отравившийся сотрудник ФСИН попал в гражданскую больницу, где врачи констатировали тяжкий вред, – рассказывает Радио Свобода правозащитник из "Фонда в защиту прав заключенных" Петр Курьянов.

Привлечения внимания к делу о гибели женщин в канализационном люке добивается Ольга Бендас, бывшая политзаключенная, задержанная после протестов в поддержку Алексея Навального зимой 2021 года. Бендас сидела в ИК-3.

Никто из освободившихся не вынес эту историю на волю

– В исправительную колонию Кинешмы я попала в марте 2022 года. Условия отвратительные. Жуткая грязь и антисанитария. Вечная сырость и холод. Отсутствие теплой одежды и обуви приводит к постоянным заболеваниям. Гибель женщин в канализационном люке произошла почти за год до моего этапа в колонию. Рассказывали в ИК-3 об этом очень скомкано. Очевидцев мало, кто-то к этому времени уже освободился. И, как я поняла, никто из освободившихся не вынес эту историю на волю, – вспоминает Ольга Бендас.

Больше не потерпевшая

Обвинить в трагедии пытались выжившую Виноградову, также попытались сфабриковать документы о том, что женщины якобы получали необходимые защитные средства прежде, чем спускаться в канализацию. Но в результате на скамье подсудимых оказались начальник колонии Николай Беляков и его подчиненные Сергей Куваев и Дмитрий Лисовский.

Их всех обвиняют по части третьей 143 статьи УК – нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц. Статья предусматривает наказания от исправительных работ до лишения свободы на пять лет.

В СИЗО до суда не отправляли никого из подсудимых. Бендас отмечает, что Беляков продолжал руководить колонией в 2022 году: Беляков в том числе отправил её в ШИЗО.

– В двух десятках томов уголовного дела не дана должная процессуальная оценка приказу Минтруда от 18.07.2019 № 512 "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин". Этот приказ ограничивает привлечение женщин к такого рода работам. После трагедии канализацию в колонии чистят профессиональные работники со специальным оборудованием. Это требует денег, но, оказывается, так было можно? Рабский труд заключенных было проще использовать, – отмечает Курьянов.

Бендас и Курьянов уверены, что обвинение заинтересовано в минимальном наказании для сотрудников колонии. Правозащитникам не дали представлять интересы выжившей в люке Виноградовой – ссылаясь на то, что они не являются профессиональными юристами. Хотя есть обширная юридическая практика, когда на общественных началах в судебным процессах общественными защитниками потерпевших являются люди с любым образованием.

– Нам было отказано пять раз! На последнем заседании девушку, выжившую в канализационном люке, и которая продолжает отбывать наказание в этой колонии, лишили статуса потерпевшей, – рассказывает Бендас.

Виноградова заявляла гражданский иск в 500 тысяч рублей в качестве компенсации за отравление: из процесса ее вывели по ходатайству прокурора.

Радио Свобода направило вопросы пресс-службе прокуратуры Ивановской области, на момент публикации текста ответ не был получен. Представляющие подсудимых ФСИНовцев адвокат Наталья Карачева отказалась комментировать процесс, а адвокат Елена Беликова не ответила на предложение об интервью.