Рада одобрила кандидатуру Корецкого на пост премьера Украины

Верховная рада одобрила кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины. Решение утверждено 289 голосами депутатов, сообщает украинская служба Радио Свобода.

Корецкий во время выступления в парламенте заявил, что хочет привнести в работу кабмина принципы "ответственности, профессиональности и честных правил". Он отметил, что будет стремиться к тому, чтобы новый кабинет министров стал правительством "обороны, экономического развития и европейской интеграции".

Кандидатуру Корецкого в Верховную раду 15 июля внес президент Украины Владимир Зеленский.

Корецкий родился в Луцке в 1978 году, учился в Луцком государственном техническом университете. Будучи студентом, он начал работать в группе "Континуум", а в 2007 году стал руководителем управляющей компании группы, затем отвечал за развитие сети заправок WOG.

В 2022 году Корецкий возглавил компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", а в 2025 году выиграл конкурс на пост главы "Нафтогаза".

Предшественница Корецуого Юлия Свириденко ушла в отставку ранее на этой неделе. Сообщалось, что ей предложат стать послом Украины в США, но, по данным СМИ, она не согласилась на этот пост.

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