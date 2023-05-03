Радость и вой. Эдуард Тополь – о русских празднествах

Россия не умеет искренне радоваться. За всю свою долгую жизнь я помню лишь три подобных момента: 9 мая 1945 года, окончание войны, 12 апреля 1961 года, полёт Юрия Гагарина, и в марте 2014-го, когда Крым стал "наш". Причем в третьем случае радость была куда круче, чем по поводу космического запуска. Зато Россия умеет плакать и выть. Два голоса шлют сквозь века плачи свои – Иеремия из Иерусалима и Ярославна из Путивля. Но даже в Плаче Иеремии нет того воя, каким умеет выть Россия.

"Шлюсь на русские песни, – писал Александр Пушкин, – обыкновенное их содержание – или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный". Хотя плакальщицы были в Древнем Египте, Китае, Риме и в других странах, но войщицы – не знаю. Вы можете себе представить воющую француженку или англичанку? А воющую русскую бабу – да сколько угодно! Воют, когда, живя в привычно-плачевной беде, оказываются в ещё горшем безвыходном положении. У русского народа это почти постоянное состояние. Даже Юрьев день, свобода крестьянина выбрать себе помещика, превратился в "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!". А уж как выла Россия 5 марта 1953 года по усопшему тирану!..

В 1989 году – после истребительной Первой мировой, затем Гражданской, потом ещё более истребительной Второй мировой и убийственного большевистского режима – Россия, казалось, спасительно отведала глоток свободы – и вдруг: вот тебе, матушка, и путинская "СВО"! Поколение Пу, рождённое и выросшее при Путине, либо разбежалось куда глаза глядят от его мудрого самодержавия, либо брошено под украинские танки за ничто, по цене фантиков Гознака. Конечно, русские бабы ещё нарожают – только кого и от кого? ВЦИОМ и ФОМ продолжают наперегонки заверять страну в мудром путинском руководстве. По свежему сообщению Всероссийского центра изучения общественного мнения, "уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян вырос до 80,1%", а по данным фонда "Общественное мнение", "деятельность Путина положительно оценивают 81% россиян".

Интересно, как будет выть Россия, когда помрёт Путин?..

На кого бы ещё напасть и под чьи ещё танки бросить бы остатки двадцатилетних россиян, чтобы доверие к вождю выросло до 100 процентов, как это было в СССР, скажем, в 1936–1937 годах? Я тут намедни смотрел кинохронику тогдашних первомайских демонстраций. Загляденье! Под победные марши нескончаемым потоком шли через Красную площадь радостные колонны трудящихся, спортсменов, воинов и сотрудников органов безопасности. А рядом, на Лубянке, в кабинетах и подвалах внутренней тюрьмы НКВД шли круглосуточные допросы старых большевиков и красных командиров с применением избиений и прочих средств получения их "честных признаний". Накануне Первомая 1936 года Иосиф Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности Генриха Ягоду и приказал ему: "Навалитесь на своих подследственных, задайте им жару и не слезайте с них до тех пор, пока они не сознаются. И принесите мне протоколы их допросов". Потом в подвалах и карьерах расстреливали всех, кто признался и не признался, тысячами… Тем временем в завершение первомайских демонстраций под авиамарш "Всё выше, и выше, и выше..." поднимались над Красной площадью воздушные шары с портретами Сталина и, ревя моторами, летели над Москвой новенькие советские истребители...

Нынче под похожие марши путинские ракеты летят на головы украинских детей, суды вновь отправляют в тюрьмы оппозиционеров. Выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу Алексея Навального вела судья Маргарита Котова. Через три дня президент Путин повысил Котову в должности, назначил судьёй Мосгорсуда. Соратник Навального Иван Жданов сообщил, что в его распоряжении есть детализация телефонных звонков Котовой: начиная с первого дня процесса, она созванивалась с сотрудником администрации президента. И 25 лет, которые только что дали Владимиру Кара-Мурзе, назначено, конечно, не без ведома и участия Путина. Единственное, что по сути отличает процессы 1934–1939 годов от нынешних, – это то, что в те времена обвиняемых ещё не называли "иностранными агентами". А так, в кремлевском кабинете снова сидит маленькое подобие Сталина и практически теми же методами руководит нынешними ягодами, ежовыми, вышинскими и судоплатовыми.

Судите сами. В ночь с 9 на 10 апреля 1937 года в Испании из своего номера в барселонском отеле исчез антикоммунист, председатель Союза германской социал-демократической молодежи Марк Рейн... 2 августа 1937 года в Барселоне исчез один из эмиссаров Льва Троцкого в Испании Ганс Фройнд, фронтовой корреспондент французских троцкистских изданий, активный сторонник объединения испанских "большевиков-ленинцев". 13 сентября 1937 года исчез представитель Троцкого в Испании Эрвин Вольф, член Компартии Германии. Это было лишь началом "литерных ликвидаций" так называемых врагов кремлёвской власти. Следующей жертвой стал австрийский троцкист Курт Ландау, член руководства испанской Рабочей партии марксистского единства и "Объединенной левой оппозиции Компартии Германии (большевиков-ленинцев)".

Не менее активно шло уничтожение перебежчиков: 3 июня 1937 года в США исчезла Джульет Пойнтц, бывшая агент НКВД, разочаровавшаяся в СССР и решившая рассказать в своих мемуарах о неприглядных сторонах международного коммунистического движения. Следующим стал агент ОГПУ-НКВД невозвращенец Натан Рейсс, член Польской коммунистической партии, награжденный орденом Красного Знамени за заслуги перед СССР. Согласно дневникам Максима Литвинова, изданным на Западе в 1950-е годы, Сталин на заседании Политбюро спросил, знают ли иностранцы о тайных переговорах Кремля с немцами. Узнав, что материалы о переговорах были у Рейсса, Сталин кричал на Николая Ежова: "Убейте его или я убью того, кто не выполняет мои приказы!" 4 сентября 1937 года в Лозанне при выходе из кафе Рейсс был оглушен ударом кистеня и вывезен в пригород, где его застрелили агенты НКВД. 22 сентября 1937 года генерал Евгений Миллер, председатель Русского общевоинского союза, вышел из парижской штаб-квартиры РОВС и встретился со своим заместителем, генерал-майором Николаем Скоблиным, завербованным НКВД. Под предлогом важной встречи с высокопоставленными немецкими офицерами Скоблин отвез Миллера на частную квартиру, где вместо немцев Миллера ждали агенты НКВД. Они вкололи Миллеру дозу наркотика, уложили его в деревянный ящик и перевезли из Парижа в Гавр. Там ящик, опечатанный дипломатической печатью, перенесли на борт парохода "Мария Ульянова", и 29 сентября восставший из деревянного гроба генерал Миллер был уже в Москве, в камере тюрьмы НКВД. В мае 1939 года его расстреляли.

И, безусловно, НКВД и лично тов. Сталин не могли оставить без опеки Льва Троцкого и его сына Льва Седова, который от имени отца курировал троцкистское движение в Европе. 8 февраля 1938 года Седов лег после приступа аппендицита в частную парижскую клинику русских врачей-эмигрантов, рекомендованную его секретарем Зборовским, агентом НКВД. В тот же вечер Седова прооперировали, он быстро шел на поправку, но через четыре дня внезапно наступило ухудшение, и 16 февраля 32-летний пациент скончался... 13 июля 1938 года в Париже исчез Рудольф Клемент, вице-секретарь "Движения за IV Интернационал" и один из руководителей организации "Немецкие коммунисты-интернационалисты". 26 августа из Сены выловили обезглавленное тело, в котором товарищи по партии опознали Клемента по характерным шрамам на кистях рук. Позже Павел Судоплатов рассказал в своих мемуарах, что Клемент был заколот двумя агентами НКВД. Вишней на торте "литерных ликвидаций" стал удар ледорубом, нанасённый 17 августа 1940 года Рамоном Меркадером по голове Льва Троцкого…

Теперь скажите, пожалуйста, чем эти сталинские "литерные ликвидации" отличаются от убийств Александра Литвиненко и Бориса Немцова, отравления Скрипалей и Алексея Навального и заключения на 25 лет в тюрьму Владимира Кара-Мурзы? Чем нападение дружбана Гитлера на СССР отличается от нападения Путина на "братскую" Украину? Правда, я не уверен, что сегодня Красная площадь может быть так же радостна и красочна, как в дни праздников 1936–1937 годов, уже и вожди пожиже, и талантливые постановщики массовок сбежали. Да и чему радоваться новым демонстрантам? Гибели поколения Пу?

Интересно, как будет выть Россия, когда помрёт Путин?..

Эдуард Тополь – писатель



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