Райффайзен собирает чемоданы. Что изменит уход банка из России

Райффайзенбанк в России с 3 апреля в очередной раз ужесточает условия перевода иностранных валют для своих частных вкладчиков. Переводы в долларах будут доступны только клиентам с премиальными пакетами услуг, подключенными до 28 февраля 2023 года, а также клиентам программы Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода устанавливается на уровне 20 тысяч долларов. Переводы в евро останутся доступными всем клиентам, но минимальная сумма также вырастет до 20 тысяч.

Размер комиссии станет фиксированным – 300 долларов или евро, вне зависимости от суммы перевода. С последнего повышения минимальной суммы перевода прошло меньше месяца. 6 марта она была поднята до 10 тысяч долларов или евро с действовавшей с 23 декабря нижней планки на уровне 5 тысяч долларов или евро.

Сам банк объясняет свои действия необходимостью соблюдать установленные банками-корреспондентами лимиты на перевод валюты по системе международных платежей SWIFT. Однако в самом банке не скрывают, что уже начали постепенно сворачивать бизнес.

Хоть какой-то план сворачивания бизнеса предоставить придется

В конце минувшей недели австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) подтвердил, что продолжает изучать варианты "тщательно управляемого ухода" с российского рынка. Поводом для этого заявления послужила информация агентства Reuters о том, что Европейский Центральный банк требует от австрийской группы начать процесс выхода из российского бизнеса. Немедленно бросать все нажитое за годы работы и закрывать свои офисы не требуется. Но, как минимум, хоть какой-то план сворачивания бизнеса предоставить придется.

Австрийцы недовольны. Российская "дочка", благодаря санкциям, стала фактически монополистом на российском рынке. По оценке британской газеты Financial Times, через нее проходит до половины всех российских платежей в другие страны. Так что российский Райффайзен обеспечивает большую часть доходов всей транснациональной группы. Из 3,6 миллиарда евро прибыли за 2022 год 2,2 миллиарда принесли Россия и Беларусь. Причем только за год последняя цифра выросла в четыре раза.

Идеальным для австрийской группы решением было бы оставить все как есть

Вот только эти доходы в значительной степени условны. Репатриировать прибыль невозможно из-за введенных Банком России ограничений. Продать свою "курицу, несущую условно золотые яйца", австрийцы тоже не могут. В августе 2022 года Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым акционеры российских банков из "недружественных" стран могут продавать свои доли только с его личного специального разрешения.

Так что сверхприбыли российского подразделения Райффайзена для всей банковской группы полезны разве что с точки зрения отчетности. Это по нынешним временам тоже совсем не мало. Банковский кризис, вызванный банкротством трех американских кредитных организаций и предбанкротным состоянием второго по размерам швейцарского банка, далек от завершения. Поэтому идеальным для австрийской группы решением было бы оставить все как есть.

Однако уходить, судя по всему, все же придется. Деятельность банка на территории России вызывает вопросы не только у европейского регулятора. Со своими надзорными органами крупная европейская банковская группа еще как-то договорилась бы. Но во второй половине февраля проверку деятельности Райффайзена на территории России начал Минфин США. Результатом этого расследования может стать ситуация, в которой австрийская группа, чтобы выжить, отдаст все, что заработала в России, да еще и останется должна.

Альтернатива еще хуже – просто списать все российские активы в убыток

Какой-никакой "план Б" у Райффайзена есть. Они ведут переговоры об обмене российского банка на европейские "дочки" Сбера. Но это тот самый случай, когда от сделки не выиграет ни одна сторона. В Европе отделений у Райффайзена и так полно, равно как и в России отделений у Сбера. Детище Германа Грефа еще может как-то поживиться клиентской базой австрийцев, хотя для этого ничего и покупать не требуется. Райффайзен планомерно сокращает свой кредитный портфель в России и отказывает в обслуживании клиентам, которые попали под санкции.

Что же до австрийцев, то для них европейские "дочки" Сбера – это скорее обуза и "токсичный" со всех точек зрения (как с финансовой, так и с политической) актив. Однако альтернатива еще хуже – просто списать все российские активы в убыток. Группа, кстати, и этот вариант рассматривала, и оповестила акционеров, что даже в таком экстремальном варианте устойчивость материнского банка не пострадает.

Впрочем, для России главное в том, что из страны в обозримом будущем уйдет системно-значимый банк, один из последних, все еще подключенных к системе SWIFT. Банк, который выполнял и пока продолжает выполнять жизненно важную функцию. Обеспечивает связь российских компаний и граждан с остальным миром.

Но на то они и международные санкции, чтобы эту связь по возможности свести к минимуму. Россиянам, которые пользовались услугами Райффайзена для переводов денег за границу, придется искать новые схемы. Которые тоже будут временными. По крайней мере до тех пор, пока война не закончится.