Ракетная атака на Украину: взрывы в Киеве и под Хмельницким

В Украине в четверг трижды объявляли воздушную тревогу в связи со взлётом российских истребителей "МиГ-31" - носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Во время третьей тревоги днём в четверг, по данным украинских Воздушных сил, по территории страны были выпущены ракеты. Сообщалось о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области. Пока нет информации о том, шла ли речь о работе ПВО или попадании ракет. Также нет сообщений о разрушениях или жертвах. Нет также точной информации о том, были ли выпущены ракеты "Кинжал" или какого-то другого типа.

В Хмельницкой области под ударом мог оказаться аэродром Староконстантинов, где базируется украинская авиация. Сообщалось также о ракетной угрозе для Житомирской, Волынской и Ровненской областей на западе Украины.

Первая за 14 декабря воздушная тревога была объявлена практически одновременно с началом пресс-конференции российского президента Владимира Путина в Москве. Спустя несколько часов тревогу объявили ещё раз, а затем ещё.

В ночь на 13 декабря Россия после долгого перерыва атаковала ракетами Киев. Пострадали более 50 человек.