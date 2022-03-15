Ракетными ударами нанесены разрушения аэропорту Днепра

В результате российских ракетных ударов в ночь на вторник нанесены масштабные разрушения аэропорту украинского города Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

"Разрушена взлётно-посадочная полоса, повреждён терминал, масштабные разрушения, потребуется много времени для восстановления" - написал он в фейсбуке. По словам депутата из Днепра Максима Бужанского, "у нас больше нет аэропорта". О жертвах не сообщается.

Аэропорт Днепра использовался для гражданских рейсов, в том числе международных. Нет информации о том, использовали ли его военные. Ранее ракетными ударами был выведен из строя ряд аэродромов Украины, в том числе в Виннице.

Сам город Днепр находится далеко от линии фронта, однако по нему наносятся авиаудары.