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Рамзан Кадыров выступил с угрозами семье Янгулбаевых

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с насильственным вывозом в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. "Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей", – заявил глава региона.

Кадыров утверждает, что Мусаева, которую в пятницу доставили в Грозный, якобы напала на сотрудника полиции и "чуть не лишила его глаза". Глава Чечни заявил, что этими действиями мать правозащитника "заработала себе статью на реальный срок заключения". Кадыров также обвинил одного из сыновей Янгулбаевых в том, что тот выступает с угрозами в его адрес.

По словам главы Чечни, акция в отношении семьи Янгулбаевых была "согласована с коллегами на местах", а "правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия". Кроме того, Кадыров призвал Верховный суд России лишить Сайди Янгулбаева судейского статуса.

Ранее сообщалось, что во время задержания Мусаева была избита и потеряла сознание, а увозившие ее чеченские сотрудники правоохранительных органов не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом. Позднее телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти." опубликовал видео, на котором Мусаева в разговоре с чеченским омбудсменом утверждает, что полицейские не применяли к ней насилия и купили лекарства от диабета.

20 января сотрудники правоохранительных органов из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, забрали только Зарему Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире. С этого момента и до заявления Кадырова о местонахождении и судьбе Мусаевой не было никаких сведений.

Абубакар Янгулбаев - юрист, сотрудничающий с организацией "Комитет против пыток", которая признана в России "иностранным агентом". Он считает произошедшее "похищением" и отмечает, что его мать вывезли как свидетельницу по делу о мошенничестве с кредитами, о котором ни она, ни его отец, никогда не слышали.

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