Рассказать об иноагентах. Сергей Маркелов - о собственном опыте

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Недавно норвежцы попросили меня выступить на конференции и рассказать им об иноагентах. Через zoom. Смотрю фотографии с конференции: Мария Захарова приехала. Ладно, думаю, сейчас все выскажу, сейчас объясню ей, что такого закона быть не должно в природе, что это ненормально, античеловечно и что-то там ещё, – заставлять человека писать капслоком ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В кои-то веки подготовился, написал речь, вот она:

Я, по идее, должен иллюстрировать весь ужас "иноагентского положения". Иначе Мария Владимировна скажет: "Нормально всё у этих иноагентов, видите". Положа руку на сердце, так и есть: всё нормально, вопрос только в том, что считать нормой? Сейчас объясню. Вот, например, на митинги, на акции протеста, на прогулку я всегда беру с собой книгу и наивно думаю, что если меня арестуют, мне будет чем заняться. То есть я как минимум лет 6-7 своей деятельности журналистской готовлюсь к задержанию, оглядываюсь по сторонам, когда захожу в подъезд, меняю и без того сложные пароли в телефоне, сношу на всякий случай все приложения, когда меня задерживают, например, 31 декабря за съемку рядом с колонией под Петрозаводском, ну и так далее.

Или другой пример: приехал я недавно из Армении, только с ретрита, где научили нас вдыхать и выдыхать, вдыхать и выдыхать, вдыхать и выдыхать – в тот же день, то есть в день приезда, звонят коллеги, спрашивают: что там у тебя с административным протоколом? А я знать не знаю ни о каком административном протоколе, а они: ну административный протокол на тебя завели за то, что ты сменил аватарку в фейсбуке, вот даже бумага есть, смотри. Я смотрю, бегу на почту за письмом, к счастью, письмо из налоговой, но дыхание уже сбилось, сердце стучит, коллеги снова пишут под ночь: так и что там у тебя с административным протоколом? Я говорю: не было административного протокола. Они говорят: понятно, и наутро пишут: "На Маркелова завели административный протокол за то, что он сменил аватарку в фейсбуке". Обычный день.

Да, есть плюсы, несомненно – стали звать в эфир как местные, так и федеральные телеканалы. Прямыми эфирами я тоже не брезгую. Говорю там журналистам: представьте себе, вот объясняю я, объясняю про иноагентство, люди слушают меня, слушают, и вворачивают в конце: "А ты деньги-то брал из- за границы?" Журналисты слушают меня, слушают, и такие: "Да, кошмар… так а ты деньги-то брал из-за границы?" И тень сомнения вырисовывается на лицах, мол: лох, чё – dura lex, sed lex. Ведь В.В. Путин, отвечая на вопрос Д.А. Муратова, объяснил, что "иноагент" если занимается политической деятельностью, то его деньги должны быть окрашены, но...

Вот я сейчас сижу в машине (а когда я сочинял этот текст, то действительно сидел в машине), у меня за окном столб (у меня тогда, действительно, был за окном столб), на столбе наклейка с надписью: УБЕРЕМ ДЕРЬМО 19 СЕНТЯБРЯ. Денис Базанков. Денис Базанков – журналист. Это – политическая деятельность (я думал, что во время эфира эффектно поверну камеру в окно и скажу: вот это – политическая деятельность). Где моя политическая деятельность? Где огромные гонорары за неё?

Если бы каждый понедельник на планерке я получал задание от заграничных медиа: "Сергей, понедельник уже, хватить лениться, давай, доедай "Доширак" и ступай раскачивать лодку", и ступал бы я, и раскачивал бы лодку, а в конце года вселялся, например, в самую дорогую квартиру самого дорогого дома в самом дорогом жилом комплексе Петрозаводска "Аквамарин", в котором одна из квартир, например, числится за супругой бывшего главы Карелии, или достраивал бы коттедж в коттеджном городке, один из коттеджей в котором записан на родственника… да был бы я хоть подпольный миллионер Корейко или даже зицпредседатель Фунт, можно было бы как-то ещё оправдать эту дикость, но я слишком ленив для этого (даже сочинил шутку о том, что я настолько ленив, что недавно выступал на конференции и даже тезисы к выступлению поленился дописать, не говоря о самом выступлении).

Можно ли такому человеку доверить ответственную деятельность по дестабилизации обстановки в стране?

Спросите одного редактора, спросите другого редактора, спросите любого редактора, с которыми я работал: "Как это, работать со мной?" И любой редактор ответит: "Он то от темы откажется, потому что конфликт интересов или неохота, то в ответ на просьбу редактора что-то исправить скажет: нет, я художник, я так вижу, и ничего не исправит, а ещё он дедлайны пропускает годами". Можно ли такому человеку доверить столь ответственную деятельность по дестабилизации политической обстановки в стране? И как сказал мне недавно один лауреат одной престижной премии: ладно бы были гонорары!

Написал я всё это и многое другое, норвежцы, наконец, подключили меня к зуму. Вижу, на том конце сидят сонные скандинавы, готовятся слушать историю об "иноагентах" в маленькой аудитории, извиняются за ограниченное время, просят рассказывать побыстрее. В конце спрашивают: "Чем мы можем помочь?" Ни Марии Захаровой, ни Сергей Лаврова. Чем тут поможешь?

Сергей Маркелов – петрозаводский журналист. Оригинал этого текста опубликован на сайте Seveal.org

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