Расследование: фейки о войне в Украине придумывает АНО "Диалог"

Издания "Медуза", The Bell и "Важные истории" опубликовали расследование о прокремлёвской организации АНО "Диалог", которая, как утверждается, занимается пиаром Минобороны России, а также созданием фейков об Украине и продвижением прокремлёвского нарратива в социальных сетях. Значительная часть расследования посвящена руководителю "Диалога" Владимиру Табаку.

В 2010 году он был автором идеи календаря с фотографиями бывших и действующих студенток журфака МГУ в нижнем белье. Они поздравляли тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина днём рождения. Как утверждают собеседники авторов расследования, Табаку, который тогда сам был студентом, идею календаря удалось "продать" занимавшему тогда высокую должность в администрации президента Владиславу Суркову.

В 2019 году Табак стал заместителем гендиректора АНО "Диалог" Алексея Гореславского, а в 2021 возглавил эту организацию. "Диалог" участвовал, в частности, в разработке кампании по голосованию за поправки к Конституции, а затем на организацию было возложено информирование о ситуации с эпидемией COVID-19, включая борьбу с так называемыми фейками. При этом, хотя голосование по поправкам проходило в разгар пандемии, "«Диалог» тут же стал призывать людей не бояться ковида и идти на избирательные участки". Распространяли агитацию за поправки с помощью таргетированной контекстной рекламы.

"Диалог" отвечает также за так называемые Центры управления регионом - эти организации по сути отвечают за пиар властей различных российских регионов. Речь идёт о создании и ведении пабликов в соцсетях не только администраций, но и подотчётных им организаций, в том числе школ. В расследовании приводятся цитаты из методических указаний "Диалога" по ведению пабликов. "Согласно методичке в школьном паблике почему-то обязательно должны публиковаться новости о решениях президента и правительства, о работе местного губернатора, об успехах России в науке и спорте", а с началом войны в Украине - и о ней. Один из проектов "Диалога" - "встраивание учителей в патриотическую тематику".

Также "Диалог", мониторя соцсети по заказу властей, играет роль своего рода социологического агентства. Уже после вторжения в Украину организация начала анализировать, как в соцсетях реагируют на инфоповоды, связанные с войной. В расследовании приводится также ряд примеров, взятых из отчётов самого "Диалога", когда организация распространяла в соцсетях фейки о войне в Украине - например, о том, что военнослужащие ВСУ якобы начали продавать на платформе eBay свои награды или о том, что в Польше украинским беженцам предлагают "унизительные" вакансии — вроде "мастурбатора животных". Утверждается, что "Диалог" при этом сотрудничал с прокремлёвским изданием "Ридовка" или с сеткой телеграм-каналов Кристины Потупчик.

Также, как утверждается, после начала войны в Украине "Диалог" полностью взял на себя информационное сопровождение Минобороны России. Табак при этом преследует цель занять высокую должность в администрации президента, утверждают источники авторов расследования. Помимо прочего, "Диалог" занимался и распространением постов с критикой главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, конфликтовавшего с Минобороны. "Диалог" в частности курирует пропагандистский телеграм-канал "Война с фейками".

В АНО "Диалог" не стали отвечать на запросы авторов расследования.