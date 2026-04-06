Расследование: Калининградский губернатор имел документ ФСБ

Действующий губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и его внештатный советник Андрей Козлов работали в ФСБ, следует из расследования, опубликованного журналистом Ильёй Шумановым.

Данные двух баз утечек документов показывают, что в 2008 году у Беспрозванных был военный билет, выданный Управлением ФСБ по Алтайскому краю, утверждает Шуманов. В официальной биографии губернатора сказано, что в это время он работал в должности коммерческого директора B2B-продаж "МТС".

С ФСБ был связан и участник войны в Украине Андрей Козлов, которого глава Калининградской области назначил внештатным советником по вопросам общественной безопасности. В 2026 году Козлов подал документы для участия в так называемых праймериз "Единой России". В официальных биографиях сказано, что до войны Козлов окончил педагогический вуз по специальности "учитель истории". По данным утечек, в 1997-2013 годах Козлов работал в УФСБ по Мурманской области.

В частности, утверждается, что Козлов указывал в контактных данных адрес в подмосковной Балашихе, где расположен Центр специального назначения ФСБ. Там же был прописан Михаил Швец - один из сотрудников ФСБ, которого расследователи обвиняют в отравлении Алексея Навального в 2020 году.

Беспрозванных был назначен губернатором Калининградской области в 2024 году. Согласно официальной биографии, он имеет дипломы инженера-технолога и менеджера, работал в сфере IT, затем ушёл на госслужбу.

Представители властей расследование не комментировали.

Владимир Путин несколько раз назначал губернаторами регионов бывших сотрудников своей охраны. Евгений Зиничев, впоследствии в должности министра погибший в Заполярье, был назначен губернатором Калининградской области в 2016 году, однако проработал всего 70 дней, после чего стал заместителем директора ФСБ.



