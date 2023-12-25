Расследование: Кремль создаёт на базе VK "убийцу ютьюба"

Российские власти на базе соцсети VK ("ВКонтакте") поддерживают создание видеохостинга, который мог бы в будущем стать "убийцей ютьюба" - то есть заменить видеохостинг YouTube, если будет принято решение о его блокировке в России. Проект возглавляет Степан Ковальчук - внук Михаила Ковальчука, главы Курчатовского института, входящего в ближний круг президента Владимира Путина. Об этом говорится в большом материале изданий "Медуза" и The Bell, посвящённом тому, как Кремль использует "ВКонтакте" и связанные с ним сервисы в своих целях.

По утверждениям авторов расследования, власти решили "всерьёз" взяться за "ВКонтакте" и принадлежащую той же корпорации сеть "Одноклассники" после выхода расследования Алексея Навального "Он вам не Димон" в 2017 году. Представители администрации президента начали "ставить задачи" топ-менеджерам VK по продвижению провластного контекста. Спустя несколько лет миллиардер Алишер Усманов продал корпорацию VK "Согазу" Юрия Ковальчука, ещё одного друга Путина, и "Газпром-медиа". В расследовании утверждается, что за сделкой стояла администрация президента (представитель Усманова это отрицает). "На рынке впервые появилась крупная соцсеть, ориентированная на молодых россиян и полностью подконтрольная государству", - отмечает "Медуза". Корпорацию возглавил сын заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко, который, как утверждают источники, "почти все свои действия согласовывает с отцом".

"Убийцей ютьюба", по замыслу российских властей, должна стать платформа "VK Видео". Компания, помимо прочего, купила контрольный пакет Medium Quality Production — одного из главных российских развлекательных продакшенов. VK сотрудничает также с "Да-Тим Продакшн", компанией, которая, как сообщал раньше "Проект", "осваивает сотни миллионов рублей на производстве пропагандистского контента". По сообщению одного из источников, эта компания создала "фабрику троллей", которая будет продвигать провластную повестку перед президентскими выборами. "Перед мартовскими выборами президента России и «ВКонтакте», и «Одноклассники» превратятся в главных прокремлевских агитаторов", - говорится в расследовании со ссылкой на не названного по имени политтехнолога. Отвечать за кампанию, как утверждается, будет АНО "Диалог", которая занимается медиаобслуживаением Минобороны, а ранее вела агитационную компанию за поправки к Конституции.

При этом отмечается, что официальная статистика просмотров "VK Видео" вызывает сомнения.

Также, как утверждается, в материале, в VK разрабатывают Единую контент-платформу (ЕКП), которая должна объединить "убийцу ютьюба", VK, "Одноклассники" и множество других сервисов. "В идеале ЕКП сможет заменить — хотя бы частично — если не все, то большинство зарубежных платформ и сервисов. По словам одного из источников, в качестве аналога руководство VK давно хотело использовать в том числе опыт Китая", говорится в статье, авторы которой констатируют, что "пресс-служба VK на вопросы для этого материала не ответила".