Расследование: литовская компания Yukon всё ещё поставляет оптику в РФ

Литовская компания-производитель оптических устройств Yukon Advanced Optics Worldwidе до сих пор не ушла из России и поставляет в эту страну товары, которые могут быть использованы в войне против Украины. Об этом говорится в расследовании проекта "Сканер" и литовской телерадиокомпании ЛРТ.

Группа компаний Yukon Advanced Optics Worldwide была создана гражданами Беларуси и работает в Литве почти 20 лет. После российского широкомасштабного вторжения в Украину она выступила с осуждением агрессии России и заявила о том, что уйдёт с российского рынка. Как утверждается в расследовании, этого не произошло.

В частности, утверждается, что в прошлом году компания "Мезон-A", входящая в группу Yukon, получила от российских клиентов как минимум 2,3 миллиона евро за проданные товары. Среди основных заказчиков "Мезон-A" — компания "ЦЭК", занимающаяся продажей оптических приборов и выполнением гособоронзаказа России.

В начале февраля этого года ночные прицелы Pulsar торговой марки Yukon Advanced Optics Worldwide были переданы российским силам, воюющим в Украине, - говорится в расследовании. ЛРТ и "Сканер" утверждают, что выявили и десятки других случаев отправки на фронт приборов марки Pulsar. Об этом писал, в частности, российский провоенный блогер Fighterbomber, пишущий о военной авиации России и её участии в войне в Украине.

Модель, переданная россиянам в феврале, была произведена на заводе "Белтекс Оптик" в Беларуси. Этот завод принадлежит Yukon Group. Как утверждается, с начала войны "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" около миллиона евро за приборы и выполненную работу.

Представители вильнюсской компании заявляют, что на фронте могли появиться устройства, проданные ранее, а не в прошлом году. Кроме того, утверждается, что речь идёт о товарах, которые предназначены не для использования в военных целях, а, например, для охоты.

Компания при этом поставляет свою продукцию и Украине.