Расследование: Иран тайно приобрёл в РФ систему распознавания лиц

Иранские власти тайно приобрели российское программное обеспечение для распознавания лиц, которое власти России использовали в том числе для слежки и преследования активистов оппозиции и журналистов. Об этом говорится в совместном расследовании ряда СМИ, включая Le Monde, Forbidden Stories, Der Spiegel и ZDF.

Речь идёт о технологии FindFace - разработке российской компании NtechLab, связанной с госкорпорацией "Ростех". Как утверждается, журналисты получили информацию о том, что система слежки была приобретена Ираном, из утечки данных, касающейся сотрудничества Ирана с российскими компаниями.



Технология, как говорится в расследовании, была куплена у NtechLab в 2019 году иранской компанией Rasadco, которая была поглощена более крупной компанией Kama. Этой компанией, как утверждается, руководит член Корпуса стражей исламской революции, и она занялась продажей программного обеспечения различным иранским структурам, связанным, как утверждается, с государством или Корпусом стражей. При этом утверждается, что две компании, которые подписали самые крупные контракты, - подставные и действующие в интересах режима в Тегеране для тайного заключения сделок.





Как говорится в расследовании, система может собирать данные из социальных сетей, а также анализировать видео и сортировать людей, попавших на камеру, по внешним признакам. Как утверждается, система, в частности, используется для принуждения женщин к обязательному ношению хиджаба.



NtechLab находится под санкциями ЕС и США за "содействие серьезным нарушениям прав человека в России с применением высоких технологий", облегчавших слежку в частности за независимыми журналистами, сторонниками Навального и противниками войны в Украине. Как пишет "Дождь", в 2023 году основатели NtechLab рассказали, что ушли из компании из-за несогласия с работой в России.