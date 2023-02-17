Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Расследование: "Ашан" поставляет товары военным РФ в Украине

Российская сеть гипермаркетов "Ашан" с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину поставлял под видом гуманитарной помощи товары для российских военных в оккупированных областях Украины. Это утверждается в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

"Ашан", головной офис которой находится во Франции, в отличие от многих других зарубежных компаний после начала войны отказался уходить из России. Как говорится в расследовании, поставки военным в Украине состояли как из товаров со складов самого "Ашана", так и из собранных волонтёрами на территории магазинов сети. Кроме того, как утверждается, "Ашан" помогал военкоматам с мобилизацией своих сотрудников - хотя именно заботой о сотрудниках объяснял, почему не хочет уходить с рынка.

Авторы расследования опираются на переписку менеджеров "Ашана" и публикуют некоторые документы. В частности, в собранной "Ашаном" так называемой гуманитарной помощи, как правило, не было товаров для женщин и детей, товары (зажигалки, бритвы, одежда и даже сигареты) предназначались для взрослых мужчин. "Помощь" была оформлена как закупка от юридических лиц, связанных, в частности, с властями Санкт-Петербурга.

В расследовании также приводятся высказывания сотрудников "Ашана", которые подтвердили, что поставки были предназначены военным в зоне так называемой специальной военной операции, как власти России называют войну в Украине.

В некоторых случаях "Ашан" не сам собирал товары для военных, а открывал точки сбора "гуманитарной помощи" в своих магазинах - например, в Самаре, Рыбинске и Владимире. Отмечается, что поставкой товаров на подконтрольные России украинские территории, судя по всему, занимался и относящийся к тому же холдингу "Леруа Мерлен".

Также в расследовании утверждается, что "Ашан" собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках, причём ещё до объявления мобилизации в сентябре прошлого года, а после её объявления сотрудникам прямо на рабочих местах вручали повестки.

Российское руководство "Ашана" от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается, - пишет The Insider.

В украинской компании "Ашан" заявили, что "шокированы" расследованием и требуют объяснений от французского офиса.

В расследовании отмечается, что гуманитарной помощью, по международным нормам, может считаться только помощь мирному населению, но никак не военным.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG