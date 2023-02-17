Расследование: "Ашан" поставляет товары военным РФ в Украине

Российская сеть гипермаркетов "Ашан" с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину поставлял под видом гуманитарной помощи товары для российских военных в оккупированных областях Украины. Это утверждается в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

"Ашан", головной офис которой находится во Франции, в отличие от многих других зарубежных компаний после начала войны отказался уходить из России. Как говорится в расследовании, поставки военным в Украине состояли как из товаров со складов самого "Ашана", так и из собранных волонтёрами на территории магазинов сети. Кроме того, как утверждается, "Ашан" помогал военкоматам с мобилизацией своих сотрудников - хотя именно заботой о сотрудниках объяснял, почему не хочет уходить с рынка.

Авторы расследования опираются на переписку менеджеров "Ашана" и публикуют некоторые документы. В частности, в собранной "Ашаном" так называемой гуманитарной помощи, как правило, не было товаров для женщин и детей, товары (зажигалки, бритвы, одежда и даже сигареты) предназначались для взрослых мужчин. "Помощь" была оформлена как закупка от юридических лиц, связанных, в частности, с властями Санкт-Петербурга.

В расследовании также приводятся высказывания сотрудников "Ашана", которые подтвердили, что поставки были предназначены военным в зоне так называемой специальной военной операции, как власти России называют войну в Украине.

В некоторых случаях "Ашан" не сам собирал товары для военных, а открывал точки сбора "гуманитарной помощи" в своих магазинах - например, в Самаре, Рыбинске и Владимире. Отмечается, что поставкой товаров на подконтрольные России украинские территории, судя по всему, занимался и относящийся к тому же холдингу "Леруа Мерлен".

Также в расследовании утверждается, что "Ашан" собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках, причём ещё до объявления мобилизации в сентябре прошлого года, а после её объявления сотрудникам прямо на рабочих местах вручали повестки.

Российское руководство "Ашана" от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается, - пишет The Insider.

В украинской компании "Ашан" заявили, что "шокированы" расследованием и требуют объяснений от французского офиса.

В расследовании отмечается, что гуманитарной помощью, по международным нормам, может считаться только помощь мирному населению, но никак не военным.