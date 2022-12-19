"Нет никакого народного порыва". Как нажиться на войне

В то время как российская пропаганда рассказывает о всенародной поддержке войны в Украине, поставки гуманитарной помощи в армейские подразделения становятся всё более формализованными и далекими от понятия "народный порыв". В Нижегородской области битва за контроль над этим ресурсом осталась за областными чиновниками. Это вызывает недовольство даже в пропутинском "Народном фронте".

Российская армия оказалась не готова к длительной войне, и особенно ярко дефицит снаряжения проявился с началом так называемой частичной мобилизации. С сентября регионы России соревнуются в отчетах о поставках обмундирования, техники, лекарств, инструментов для мобилизованных.

В Нижегородской области власти решили пойти дальше и полностью монополизировать процесс сбора и отправки грузов для армейских нужд. От этой работы отодвигают как отдельных активистов, так и большие организации, формируя полноценную отрасль со своим управленческим аппаратом и сетью в районах.

С первых дней войны в регионе начали появляться активисты, поддерживающие ввод российских войск в Украину и желающие помогать армии. Один из примеров – жена офицера Наталья Абиева. 10 июня ей сожгли автомобиль – сама активистка считает, что таким образом ее пытались запугать. Абиева и сегодня продолжает собирать деньги на дроны, глушители, рации, тепловые пушки и многое другое, а также письма и посылки в рамках акции "Приветы из дома".

– Всё из рук в руки. Здесь самое важное и нужное – то, что мы передавали по спискам по запросу ребят, – говорит Наталья, комментируя очередную разгрузку "гуманитарки" 2 декабря.

Однако, как следует из чиновничьей разнарядки, которая поступает в районы Нижегородской области, частная инициатива в этой сфере должна пресекаться.

"В настоящее время зафиксированы случаи передачи денежных средств или материальных ценностей общественным активистам и НКО, которые могут использовать их в собственных целях. В связи с этим прошу организовать работу и определить ответственное лицо за передачу данных от вашего муниципального района. Информацию направлять в соответствии с графиком".

Это строки из письма, которое пришло в районы от "Дома народного единства" – новой организации, созданной по инициативе губернатора Глеба Никитина. Именно она призвана централизовать сбор и отправку гуманитарной помощи.

"Сам Дом работает не первый месяц. Он стал "точкой сборки" для НКО, на его базе создан штаб помощи мобилизованным и их семьям, проектный офис по помощи Харцызску (ДНР)", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

15 декабря у АНО "Дом народного единства" появился и свой офис – в отремонтированном здании бывшего ресторана в центре Нижнего Новгорода.

"Новое место тусовки разного рода волонтеров и общественников, осваивающих бюджеты. Рад за них!" – иронизирует нижегородский предприниматель и бывший депутат гордумы Евгений Лазарев.

Примечательно, что примерно такую же оценку, пусть и анонимно, дают губернаторской инициативе в областной организации "Народного фронта". Здесь тоже собирают помощь для армии, но признаются, что сейчас чиновники начинают откровенно ставить палки в колеса.

Они ничего не делают за бюджетные миллионы

– Они ничего не делают за бюджетные миллионы, – говорит источник в областном ОНФ. – Ладно, они нам не помогают – пусть хотя бы не мешают! Мы слишком много и хорошо помогаем, из рук в руки "на ленточку" возим. А эти – на склад! И то у них спальники слишком легкими оказываются, то еще что-то не так. Куда-то все пропадает… [Это всё] пиар и желание, чтобы "красивыми" были только они!

Активистка Наталья Абиева, в свою очередь, имеет претензии к "Народному фронту", а к "Дому народного единства" только присматривается.

"Народный фронт" мне в работе не помог, скорее навредил

– "Народный фронт" мне в моей работе не помог – скорее навредил. А "Дом единства" создан совсем недавно, и я понимаю, что у них там всё еще в хаотичном порядке. Изучаю их документы, надеюсь на сотрудничество, – говорит Абиева.

Тем не менее, бюрократизация процесса уже началась: районы Нижегородской области начали предоставлять в "горштаб" отчетность, кто сколько гуманитарной помощи собрал.

Нет никакого народного порыва, есть генеральная линия партии

– Вообще, это яркий пример того, как цели внешней политики подчиняют себе внутреннюю политику. Ведь понятно же, что такая монополизация не на пользу имиджу власти. Но маховик запущен, и они в регионах сами не могут с этим справиться, катят по колее, – комментирует ситуацию независимый эксперт, кандидат философских наук Сергей Борисов. – Тут всё на поверхности: с них за это спрашивают, они и подпрыгивают. Но в бюрократическом рвении разоблачают главную "тайну": нет никакого "народного порыва", есть "генеральная линия партии". Настоящий народный порыв проявляется не так.

Сам губернатор Глеб Никитин последний раз был в расположении мобилизованных на полигоне в поселке Мулино в ноябре. Среди жалоб была и такая: цена упаковки "Доширака" в военторге составляла 100 рублей. После визита губернатора ценники переписали. Никитин публично рассказал об этой "победе" – и был поднят на смех телеграм-каналами. Других пиар-проколов у областной власти в деле помощи армии пока не было.

Между тем в Нижнем Новгороде продолжает работу телеграм-чат помощи украинским беженцам, многие из которых вынужденно оказались именно на территории России. В июне, когда Радио Свобода рассказывало об этих волонтерах впервые, в чате было около 700 человек. Сейчас – почти полторы тысячи. Процесс содействия беженцам доведен до автоматизма, не требует бюджетного финансирования и чиновничьего аппарата.