Расследование: в России RT агитирует за вакцинацию, на Западе - наоборот

Российский государственный телеканал RT в своих материалах, обращённых к аудитории в России, активно пропагандирует вакцинацию против COVID-19 и призывает к жёстким мерам по отношению к противникам прививок. На западную аудиторию, однако, RT нередко транслирует прямо противоположные идеи - в том числе сомнения в эффективности вакцинации, а также отрицание введённых в связи с пандемией ограничений. Это утверждается в расследовании "Медузы" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов").

Как подчёркивается в расследовании, главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно выступила с жёсткой критикой в отношении так называемых антипрививочников, после чего противники вакцинации начали жаловаться на неё в Генпрокуратуру и Следственный комитет. При этом, как отмечает "Медуза", те же люди "высоко ценят продукцию, которую ресурсы Маргариты Симоньян создают для зарубежной аудитории. Дело в том, что англоязычная и особенно немецкая версии RT активно распространяют ненаучные сведения о коронавирусе — и скептически относятся к самой идее вакцинации". Материалы зарубежных редакций RT становятся впоследствии аргументом и для российских противников вакцинации.

"Англоязычное вещание RT — полная противоположность русской версии" - пишет "Медуза". В России, как отмечает издание, руководство и колумнисты RT приветствуют и одобряют любые ограничения. Зарубежные колумнисты RT напротив регулярно жалуются, что их "заставляют" прививаться, называют маски "омерзительными", а требование предъявить QR-код — "санитарным авторитаризмом" и "настоящим Гестапо".

"Если русскоязычная версия канала полностью игнорирует протесты против внедрения QR-кодов и других ограничений в российских регионах (такие прошли, например, в начале ноября сразу в нескольких городах), то аналогичные мероприятия в других странах зарубежные версии RT освещают максимально подробно и с многочасовыми стримами с места событий".

"Медуза" приводит ряд примеров того, как RT благожелательно освещает мероприятия западных противников вакцинации и даже конспирологов, считающих, например, что с вакцинами людям могут вводиться микрочипы. Также телеканал предоставляет слово людям, заявляющим о якобы существующей опасности зарубежных вакцин. "В соцсетях российских противников вакцинации можно найти десятки ссылок на статьи об этом, опубликованные во французской и немецкой версиях сайта RT (а также посты с переводом этих статей на русский без ссылок). В русской версии RT этой новости нет" - пишет "Медуза" об одном из таких сюжетов. При этом разные иноязычные версии RT различаются между собой - например, в испаноязычной версии пропаганды против вакцинации практически нет.

На просьбу о комментарии пресс-служба телеканала RT отреагировала так: "К сожалению, в условиях повышенной эпидемиологической опасности и высокого риска заражения плохо поддающимися лечению заболеваниями внутренний распорядок редакции запрещает любые контакты со СМИ-„иноагентами“".

В России сейчас наблюдается очередная волна эпидемии коронавирусной инфекции. Число заражённых и смертей - самые высокие с начала пандемии в прошлом году. За последние сутки, по официальным данным, вновь достигнут максимум числа смертей - 1211. Инфицированных выявлено чуть меньше 40 тысяч, это меньше чем в предыдущие дни. В странах ЕС число инфицированных также растёт, однако смертность ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации.