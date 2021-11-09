Россияне против россиян. Соцсети о резонансной драке в Новой Москве

Одним из самых резонансных событий последних дней стала драка в московском микрорайоне Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с ребёнком. В СМИ и блогах сразу же стала обсуждаться противоречивая информация о том, являются ли они приезжими и откуда в таком случае приехали. Наконец, выяснилось: все четверо из Азербайджана, но трое из них граждане России (и довольно давно).

Сергей Миронов:

Не пора ли правоохранительным органам начинать работать не по факту вышедших в СМИ и интернете материалов, а просто потому, что им платят за это деньги? Это что, первый такой случай? Нет. Таких полно. В Новой Москве люди уже создают отряды самообороны от мигрантов, потому что боятся вечером идти от метро до дома.

Нужно возвращать регулярное патрулирование улиц городов полицией. Охранять порядок, закон и права граждан – прямая обязанность полицейских. Прямая! Ведь тут могли этого мужчину и вовсе убить на глазах ребёнка. И что тогда? Каков был бы резонанс? На корню нужно такое пресекать. Порядок должен быть всегда, а не только во время митингов и массовых мероприятий.

Николай Митрохин:

Посмотрел сегодня вечером российские криминальные новости за последние пару недель. Неожиданно обнаружил сколько усилий прилагают власти, чтобы предотвратить массовые побоища на этнической почве в российских городах. То есть в режиме ежедневных сообщений - с одной стороны борзо ведущие себя в инокультурной среде "бородачи" вдохновленные культом насилия популяризуемого ММА ( Хабибом) и фигурой Рамзана Кадырова - нагибающего Москву в любом удобном случае. С другой стороны "местное население" которое все активней и сплоченней на них реагирует и поднимает бурю в соцсетях. В итоге бесконечные конфликты и разборки там где эти две среды сталкиваются - в общественном транспорте, в магазинах, на улице, у подъездов. Начинаются бои без правил, крики, шум, суета, кровь, иногда дело заканчивается убийствами, но чаще нет. И видно как по резонансным роликам в СК (и вероятно в ФСБ) тут же начинают действовать - как в Ватутинках - пригоняют автозаки на зачистку, задерживают всех подозрительных. Стараются успеть задержать побыстрей и отчитаться таким же роликом для соцсетей о своей реакции. Это всё на фоне того, что русско-националистические или неонацистские организации разгромлены или в глубоком подполье. Похоже, что во власти осознали, что "Кондопога" широко разлита по городским агломерациям, особенно московской, а потому ситуация явно не кажется им стабильной.

Юрий Пронько:

Новые Ватутинки - это рассадник человейников. Подобные районы - это районы гарантированного социального, межнационального, техногенного и иного напряжения. И они продолжают расти в Москве, Петербурге, других городах. Те, кто лоббирует в правительстве, банках, строительных олигополиях, надеюсь, понимают, в какую серьёзную беду они погружают Россию. Или бабло побеждает разум?

Чиновники и олигархи, вы хотели бы, чтобы в адрес ваших детей неслись фразу, типа той, которую накануне услышал отец с маленьким ребёнком в Новых Ватутинках?

Одумайтесь. Прекратите стягивать страну в несколько агломераций. Вы же страну превратите в безлюдную пустыню! Районы человейников - это опасная тенденция, которая бумерангом вернётся к тем, кто её создаёт. Не думайте, что ваши высокие заборы смогут оградить вас от того д...ма, которое вы насаждаете в нашей стране. Одумайтесь!

Павел Пряников:

К резонансным случаям типа Новых Ватутинок.

По сути основа их – не межнациональный конфликт, а конфликт города и деревни, модерна и архаики. Просто деревня и архаика – это выходцы с постсоветского Юга. Такой же конфликт шёл последние сто лет во всех больших городах страны. И даже ещё 30 лет назад был, как мы помним, «феномен» казанских банд типа Тяп-Ляп и бригад подмосковных люберов.

Россия с трудом, с огромными жертвами, но переварила архаику и деревню (русскую архаику и русскую деревню).

Но вот архаика вновь вторглась во вроде бы уже устоявшийся мир.

Отсюда и такое резонансное реагирование на такие конфликты. Российское общество на всех парах несётся в обычное восточно-европейское общество, в русскую Польшу. Хочет спокойствия, сытости, мелкобуржуазности. И не хочет снова жертвовать многим, чтобы ещё потратить десятки лет на переваривание вторгшейся в их мир деревни и архаики. И так уже слишком много пожертвовали за последний век, хочется пожить для себя.

PS Кстати, примерно то же самое мы сейчас видим в Польше и Венгрии. Страны хотят закрыться и от архаики с Юга и от постмодернизма woke-изма с Запада. Пожить для себя. Такой мир социал-консерватизма. Если бы в России высший 0,1% ещё бы и наконец-то начал делиться деньгами с пролами, то у нас уже через десятилетие была бы Большая Польша (напомню, что Польша уже в 1,5 раза богаче России, хотя в начале реформ 90-х Польша была беднее нас).

Но центральным сюжетом блогосферы стала заочная перепалка двух очень влиятельных людей путинской России.

Рамзан Кадыров:

Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию".

Осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева.

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?

Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.

Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной. А тем, кто плохо разбирается в современной истории, напомню, что более 20 лет назад, когда иностранные спецслужбы при поддержке Березовского и подобных ему предателей пытались продать Россию и развязать войну внутри государства, мы, жители кавказских республик на южном рубеже России, не позволили это сделать и вырезали с корнями международную террористическую группировку. В противном случае последствия этих террористических угроз в конце концов настигли бы каждого, кто сегодня разевает в сторону кавказцев свой рот.

В Рунете злобно шутили по поводу исхода спора.

Но Кадыров первым сдал назад:

Друзья, в любой конфликтной или спорной ситуации, которая может иметь серьёзные последствия для большого количества людей, всегда необходимо загадывать на несколько шагов вперёд. Драка в Ватутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплёки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами.

Я уверен, что будь обе стороны конфликта одной национальности, никто и не придал бы этому значения, и в лентах новостей это событие незаметно бы проскочило как обычная пьяная драка. Журналисты и блогеры должны понимать, что, раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться.

По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание - один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ - это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, учёных...

Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение - высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного. Помните, что настоящие мужчины на Кавказе всегда отличались высшей степенью благородства, великодушия, достоинства. Не позорьтесь и будьте благоразумны.

Кавказцы всегда славились гостеприимством, выдержкой, терпеливостью, широтой души, великодушием, удивительной скромностью, завидной гордостью и твердостью слова. Так давайте сохраним все те качества, которые передавались нашими предками из поколения в поколение.

Дмитрий Колезев:

История про нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве с самого начала казалась какой-то очень мутной — в основном, из-за того невиданного медийного охвата, который она получила. Ну мало ли в спальных районах страны конфликтных ситуаций, даже на глазах ребенка, даже с ножом (или «предметом, похожим на нож»). В обычное время ответом государства нередко будет «когда убьют, тогда и приходите». Для журналистов подобные эпизоды — это обычно проходной пресс-релиз регионального МВД, который и в ленту новостей-то не всегда попадет.

А тут новость стала главным событием на все праздники, ее охотно комментировали государственные мужи от Бастрыкина до Пескова, про нее рассказывали федеральные каналы и бесконечно писали телеграм-каналы. Про нее даже поспорили Рамзан Кадыров и Маргарита Симоньян — поспорили, а потом помирились, и сейчас уже думаешь, а не для того ли они публично мирились и ссорились, чтобы этот выдыхающийся информационный повод пожил в публичном пространстве лишний день.

Поверьте моему опыту — без команды сверху такого энергичного медийного освещения не бывает. Но ответа на вопрос, какие цели преследуют те, кто дает эту команду, у меня нет. Учитывая, что это далеко не первый скандал на мигрантскую тему за последнее время, можно предположить, что либо силовые кланы делят между собой тему миграции, либо власти решили поиграть на опасных нотках бытового шовинизма и поэтому дали «зеленый свет» всем «антимигрантским» историям в СМИ.

Александр Нанкин:

Перепалка Симоньян и Кадырова прекрасна, у каждого фига в кармане.

Для Марго важно, что фигуранты последнего происшествия азербайджанцы, но своё отношение она маскирует под обобщённое "кавказцы", кроме того себя она уже давно ассоциирует с интернациональной столичной элитой.

Кадыров же претендует на роль общекавказского лидера, поэтому считает обязательным высказаться в защиту всех кавказцев, но при этом как-то забывает о самом происшествии, и выходит так, что виноваты журналисты, а не разбойники.

Избитая фраза, что у преступников нет национальности справедлива, но только не в том случае, когда преступная группа формируется именно по национальному признаку. Вот здесь как раз у преступности национальность есть, и если диаспоры не пресекают подобные факты, но становятся на защиту земляков от журналистов, то по сути они поощряют соплеменников на продолжение противоправной деятельности.

Кристина Потупчик:

Удивительно, как уживаются в одних и тех же головах непрестанные кивки на "подвиг дедов в сорок пятом" и ничем не замутненная ксенофобия. Когда русский мужик русскую бабу забивает насмерть дома – это ничего, это скрепы. Мы, русские, можем убивать друг друга когда захотим, мы у себя дома, мы наследники традиций. А если не наследники? А если не русские? А если удмурты, если кавказцы? Это как мы вообще докатились до того, что в ватутинском сюжете главным проводником ценностей прогресса становится Рамзан Ахматович Кадыров, который призывает сторонников онлайн-евгеники остепениться?

Участники драки в Ватутинках оказались не мигрантами, не кавказцами, не казахами и не азербайджанцами. Они оказались гражданами России. Россиянами, как постоянно подчеркивает Владимир Путин. И происходящая медийная вакханалия – она, к сожалению, симптом того, что общество разобщено, что люди не чувствуют равенства прав, не видят равенства перед законом. Если уж даже государству поиск виновных проще начать с антимигрантских рейдов – значит, что-то пора менять. Вы же не хотите, чтобы как в Датском королевстве?

Мари Давтян:

Читая новости про Новые Ватутинки, вспомнила одну историю. Я тогда училась на 5м курсе, мой муж (тогда ещё бойфренд) провожал меня домой после кино поздно вечером. Мы были совсем рядом с домом, когда из подворотни появились три хулигана. Знаете, как-то банально "Дай прикурить, а чё мобила есть?"

Так вот если бы мы с мужем тогда не отбились, то в СМИ мог бы быть красивый заголовок:

"В одном из районов Москвы на двух лиц кавказской национальности напали три лица славянской национальности".

Дарья Серенко:

Русский мужчина забил до смерти свою сожительницу.

Лица славянской национальности устроили массовую драку после матча.

Выходцы из Сибири заняли треть рабочих мест на московской стройке.

Часто ли мы видим такие заголовки? Думаю, что нет. Что в них особенного? Я добавила к реальным новостям эээ некоторые уточнения (национальные, географические), стерев таким образом нейтральность первоначального посыла.

Но мы часто видим такие "уточнения" в отношении мигрантов и даже просто людей другой национальности, являющихся гражданами РФ. "Люди должны знать, кто именно совершает преступления", - скажут многие из вас. По разным данным, мигранты совершают 3-4 % от общего числа преступлений. Самая большая доля преступлений (в том числе в отношении женщин) приходится на безработных мужчин, являющихся гражданами России. Но выделяющий язык, дегуманизирующий язык, язык ненависти и исключения включается во многих СМИ и людях только в отношении мигрантов. Рассказывая об их преступлениях, мы подчёркиваем, откуда они. Рассказывая о преступлениях людей с конвенционально "русскими" именами, мы не делаем такого акцента.

Ненависть иррациональна. Фигура врага моделируется. Вражеское отношение по инерции может впоследствии формировать реальную вражду. Россияне, с ненавистью говорящие о мигрантских гетто, завтра сами могут отправиться на заработки в другую страну, где работодатель расселит их по таким же гетто, и ненависть они будут слышать уже в свой адрес от граждан другой страны.

Проблемы, связанные с мигрантами, упираются часто не в культуру, а в уровень жизни этих людей и в устройство городской политики. Сепарация вместо социализации ведёт к увеличению напряжения, ненависть ведёт к ненависти, язык формирует реальность.

Социальные проблемы должны решаться социальными методами. Не геттоизацией, уничтожением или изоляцией.

Впрочем, Дарье Серенко после этого поста пришлось несладко.

Изабелла Евлоева:

Феминистка Дарья Серенко написала в Facebook, что национальность преступников упоминается СМИ, только если они не русские, а когда преступления совершают «лица славянской национальности», это никак не упоминается.

После этого ее соцсети взломали, в сеть слили домашний адрес и пообещали убить.

За 6 часов девушке поступило около 600 угроз.

Дарья Серенко:

Я не могу спать, так как у меня пятая волна атаки на телефон и он звонит каждую секунду. И я не могу его выключить, так как мне надо рано вставать по будильнику.

Угрозы убить меня переросли в сообщения "мы в твоём дворе с ножом и перцовкой".

Пришлось временно закрыть Инстаграм, так как они наслали на меня волну проплаченных ботов, тысячи аккаунтов. Чтобы Инстаграм меня заблокировал.

Инстаграм удалил мне через час пост с деаноном того, кто мне угрожал, с объяснением "ваш контент призывает к насилию". Спасибо, Инстаграм.

Поздняков пишет про меня пост за постом. Поступило 100 заявок на Фемдачу оскорбительного содержания.

Они хотят массово жаловаться на меня в прокуратуру якобы за то, что я оправдываю терроризм. Они откуда-то придумали историю, что я собираю деньги каким-то террористам-мигрантам. Я ничо не поняла. Я собираю деньги только фонду Гражданское содействие на помощь семьям беженцев. Но тут никакую логику искать не нужно.

У меня адски болит голова. Это самая сильная атака из всех, которые на меня были. Ситуация перевалила за несколько тысяч угроз. Везде.

Татьяна Шорохова:

Чего я не понимаю, так это почему все наши СМИ не пишут об этом. Почему Даша вынуждена одна переносить весь этот ад, а люди, которые ее преследуют, уверены в своей безнаказанности и анонимности?

Тем временем, зачинщикам драки грозит весьма серьёзное наказание.

Шота Горгадзе:

Изначально преступление было квалифицировано как хулиганство. Но в ходе следствия выяснилось, что нападавшие, один из которых достал нож, преследовали потерпевших, а также ударили ребёнка.

В итоге фигурантам драки предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего»). Однако если будет доказано, что обвиняемые не стремились убить ребенка и его отца, возможна переквалификация дела по другой статье Уголовного кодекса, более мягкой.

Михаил Зеленский:

Ещё раз, Бастрыкин превратил дворовый махач (один фингал и всё) в покушение на убийство трёх человек, включая ребёнка. То есть он обвиняет четырех мужиков в том, что они организованно хотели убить этого ребёнка, но не смогли довести задуманное до конца

Это просто дело Бейлиса

Алексей Федяров:

Что мешало нападавшим в метро или в Новой Москве убить потерпевших? Ничего.

Снимавшие происходящее на телефоны повлиять ни на что не могли. Избиение шло под видео, и нападавшие демонстративно этот факт игнорировали. Даже бравировали.

Но совершили ли они убийства? Нет.

Что было бы, если бы потерпевшие скончались позже в больницах от травм? Действия обвиняемых квалифицировали бы как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших.

Здесь корень проблемы – убийство, равно как покушение на него и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (статья 105 и часть 4 статьи 111 УК) подследственны СКР, а причинение тяжкого, среднего, легкого вреда здоровью или побои (части 1-3 статьи 111 и статьи 112, 115, 116 УК) – нет. Это подследственность МВД.

Почему же Александр Иванович Бастрыкин высказывается за такую суровую и неочевидную квалификацию? Исключительно для того, чтобы эти дела расследовал СКР.

И вот она, та самая неочевидность, с которой я начал.

Плохо это или хорошо?

Натянутая квалификация – безусловно плохо. Но то, что Александр Иванович инициирует пристальное внимание к этим делам – очень хорошо.

Есть робкая надежда, что он копнет чуть глубже и разглядит, что создание Национальной гвардии кардинально ослабило службы быстрого реагирования МВД.

Что дышит на ладан уголовный розыск. Что уличная преступность выходит на уровень девяностых.

Что эти проблемы намного важнее функционирования кадетских корпусов и пансиона воспитанниц СКР, кои - корпуса и пансион – пора бы распустить и забыть о них (а кто не ошибается?), и заняться делом.