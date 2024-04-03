Расследование: военный РФ убил двух мирных жителей Запорожской области

Российский военный Батраз Сланов осенью 2022 года в оккупированном селе Новомихайловка Бердянского района Запорожской области, предположительно, расстрелял двух безоружных гражданских лиц – 32-летнего Николая Хомникова и 40-летнего Сергея Голубенко. После этого он попытался изнасиловать их родственницу. Это утверждается в расследовании "Настоящего Времени".

О задержании Сланова ещё в ноябре 2022 года, вскоре после убийства, сообщали телеграм-канал ASTRA и сайт Кавказ.Реалии. Тогда же были названы и имена предполагаемых жертв. О том же писал ряд украинских СМИ. Официально о задержании военного тогда не сообщалось.

В расследовании "Настоящего Времени" приводятся дополнительные подробности. Одна из украинских спецслужб, как утверждается, передала журналистам доступ к телеграм-мессенджеру российского генерал-майора, начальника штаба 58-й общевойсковой армии Сергея Медведева. Журналисты "Настоящего Времени" утверждают, что установили подлинность этой переписки.

25 ноября 2022 года генерал Сергей Медведев отправил голосовое сообщение своему замполиту Виталию Шопаге о некоем "нехорошем инциденте" в 503-м мотострелковом полку. На следующий день, как утверждется, замполит прислал генералу Медведеву документ под названием "Справка-доклад об убийстве двух гражданских лиц военнослужащими 503 мсп".

Согласно докладу, 22 ноября 2022 года российский рядовой, водитель Батраз Сланов в состоянии опьянения поехал домой к жителям Новомихайловки, которых подозревал в сотрудничестве с украинскими военными, в частности в том, что они были корректировщиками. Двух жителей села он вывез в лесополосу, где "обоих застрелил выстрелом в голову за отказ сознаваться", – отмечается в докладе. После этого он пытался изнасиловать местную жительницу, жену одного из убитых и сестру второго, однако, будучи пьяным, уснул, и женщина сбежала.

По данным украинских официальных лиц, убитые не были корректировщиками.

Уроженец Северной Осетии Батраз Сланов, как выяснили журналисты, был ранее неоднократно судим (первым об этом сообщил Кавказ.Реалии ещё в ноябре 2022 года). В базе оперативного учета российского МВД утверждается, что Сланов "за убийство двух гражданских задержан военным следствием, арестован 16.01.2023". О его дальнейшей судьбе не известно.

Российские власти не сообщали о каких-либо случаях уголовного преследования российских военных за преступления по отношению к мирным жителям оккупированных территорий Украины. По данным прокуратуры Запорожской области, украинскими властями зафиксировано 45 случаев убийств гражданских лиц - жителей области российскими военными. Комментариев генерала Медведева журналисты получить не смогли, его заместитель Шопага ответил им коротко: "Вы ошиблись".