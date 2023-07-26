Расследователи установили личность главы ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Расследователи проекта All Eyes on Wagner, который мониторит активность ЧВК "Вагнер", установили личность главы ЧВК в Беларуси. Им оказался 46-летний Сергей Владимирович Чубко с позывным "Пионер".

19 июля Евгений Пригожин во время пребывания в лагере ЧВК "Вагнер" под Осиповичами заявил, что "старшим по направлению Беларуси" становится некий Сергей с позывным "Пионер". Проект All Eyes on Wagner выяснил, что это Сергей Чубко, уроженец украинского города Черновцы. Он переехал в Россию в начале 90-х вместе с родителями. С 1994 по 2002 год он служил в Воздушно-десантных войсках России с 1994 по 2002 год.

В 2003 году Чубко стал председателем комиссии по делам молодёжи в администрации Новороссийска, а в 2005 году перешел на должность заместителя главы администрации Мышакского сельского округа.

По данным расследователей, в 2017 году Чубко вступил в ЧВК "Вагнер", в составе которой воевал в Сирии. Летом 2021 года он стал начальником оперативного отдела частной военной компании в Центральноафриканской Республике.