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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о QR-кодах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах , подтверждающих вакцинацию или перенесенную коронавирусную инфекцию. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

"За" законопроект проголосовали 329 депутатов, "против" – 87, один воздержался. Законопроект разрешает главам регионов ради прекращения распространения коронавируса вводить QR-коды и паспорт в общественных местах – в учреждениях культуры, кафе, ресторанах, при проведении массовых мероприятий.

Конкретный перечень мест выбирают в каждом регионе самостоятельно. Без QR-кодов в любом случае можно, согласно законопроекту, будет заходить в аптеки и продуктовые магазины.

Законопроект был поддержан депутатами от "Единой России". Против выступили прежде всего представители КПРФ. Они пришли на заседание с плакатом "Против QR-фашизма", который попытались у них вырвать представители "ЕР". Едва не завязалась потасовка. Председатель Думы Вячеслав Володин призвал коммунистов выступать с плакатами на улицах, а не устраивать, как он выразился, концерт за зарплату в 500 тысяч рублей в месяц.

  • Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября, вместе с проектом о QR-кодах на транспорте. Позже последний был снят с рассмотрения депутатами.
  • Во втором чтении законопроект, очевидно, будет принят уже после Нового года.
  • В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Однако привившиеся иностранной вакциной смогут получить QR-код.
  • В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 28 011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Умерли за сутки 1112 пациентов.
  • У 25 россиян обнаружен штамм "омикрон". О первых двух случаях заражения россиян новым вариантом вируса стало известно 6 декабря.
  • По информации Всемирной организации здравоохранения, с конца ноября "омикрон" выявлен в 63 странах мира. По предварительным данным, он лучше уходит от вакцинного иммунитета, чем другие варианты коронавируса.

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