"Расстрелян крайний магазин". Рок-опера Проханова на "Уралвагонзаводе"

Владимир Путин заявил в интервью газете «Коммерсант», что частной военной компании «Вагнер» юридически никогда не существовало;
Государственная дума приняла закон о запрете в России трансгендерного перехода;
Премьера рок-оперы на стихи Александра Проханова на «Уралвагонзаводе»;
Верховная рада Украины просит Грузию помиловать находящегося в заключении Михаила Саакашвили;
Сможет ли новая социальная сеть компании META Threads стать реальным конкурентом Twitter.
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