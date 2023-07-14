"Расстрелян крайний магазин". Рок-опера Проханова на "Уралвагонзаводе"

Владимир Путин заявил в интервью газете «Коммерсант», что частной военной компании «Вагнер» юридически никогда не существовало;

Государственная дума приняла закон о запрете в России трансгендерного перехода;

Премьера рок-оперы на стихи Александра Проханова на «Уралвагонзаводе»;

Верховная рада Украины просит Грузию помиловать находящегося в заключении Михаила Саакашвили;

Сможет ли новая социальная сеть компании META Threads стать реальным конкурентом Twitter.

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