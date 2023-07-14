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Время Свободы

"Расстрелян крайний магазин". Рок-опера Проханова на "Уралвагонзаводе"

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 июля

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Время Свободы - Темы дня 14.07.2023
by Радио Свобода

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Владимир Путин заявил в интервью газете «Коммерсант», что частной военной компании «Вагнер» юридически никогда не существовало;

Государственная дума приняла закон о запрете в России трансгендерного перехода;

Премьера рок-оперы на стихи Александра Проханова на «Уралвагонзаводе»;

Верховная рада Украины просит Грузию помиловать находящегося в заключении Михаила Саакашвили;

Сможет ли новая социальная сеть компании META Threads стать реальным конкурентом Twitter.

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