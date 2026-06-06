Разбить "зеркало для умной власти". Андрей Шароградский – о цензуре 

В связи со скандалом, разгоревшимся вокруг нового "Гамлета" в МХТ (постановка Андрея Гончарова, в главной роли Юра Борисов) после того, как худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков публично назвал этот спектакль "катастрофой", молодым людям, которые хотят поступать в театральные вузы, я бы посоветовал в качестве прозаического отрывка на экзамене заявить "монолог Константина Уржумова".

Поясню.

Пока члены экзаменационной комиссии будут суетливо копаться в памяти, вспоминая фамилии героев произведений русских классиков, вам нужно будет просто спокойно добавить: "Из повести Валерия Барбашова “Горячие перегоны”". И, не давая прийти в себя вашим, надеюсь, будущим педагогам, страстно прочитать монолог начальника железной дороги, горюющего о нехватке сортировочных станций, которые не справляются с возросшим вагонопотоком, и проблеме коротких запасных путей. Но напоминающего о важности сдвоенных железнодорожных составов, "за которыми будущее", и умоляющего смежников поделиться шпалами и крестовинами.

Почему Уржумов? Этот монолог звучит в фильме "Магистраль", который, как и другие советские производственные драмы 1970-80-х годов, вроде "Предел возможного" (про директора завода) или "И это все о нём" (про идейного комсомольца на лесосеке), по несколько раз в год крутит сейчас российский телеканал "Культура". Вполне в духе времени. Думаю, прослушав монолог начальника железной дороги, одни поймут скрытую иронию, другие оценят неординарность выбора. А попадется вам в приемной комиссии заместитель главы думского комитета по культуре актер Дмитрий Певцов или кто-то вроде него, так не решится он "завернуть" абитуриента с отрывком, полностью соответствующим указу Владимира Путина за номером 809 – о следовании "российским традиционным ценностям в искусстве", который Певцов поднял как боевое знамя, едва прочитав отзыв Меньшикова о мхатовском "Гамлете".

Шансы на поступление резко вырастут.

Если серьезно, то, как и Дмитрий Певцов, я не видел спектакля МХТ "Гамлет" в постановке Гончарова. Да и всех других премьер в России за последние пять лет. И еще долго, видимо, не увижу, у меня просто нет такой возможности. Я даже не могу взять к себе в эфир театрального критика, который спектакль смотрел, – ему "пришьют" сотрудничество с "нежелательной организацией" со всеми вытекающими последствиями. Но дело ведь не во мне.

Ужасно то, что если мнение Олега Меньшикова о "полном отсутствии мысли" в мхатовском "Гамлете" и справедливо (полностью согласных с ним, судя по отзывам, более чем достаточно), то его призыв наказывать молодых режиссеров за бездарный спектакль выглядит в нынешней России как донос, даже если Меньшиков ничего такого в виду не имел. Донос, ставший триггером для высказываний все того же заместителя думского комитета по культуре Певцова (и не его одного) о необходимости и даже полезности цензуры и всякого рода худсоветов. Особенно там, где тратятся государственные деньги. Это не мой вывод. Свидетельством тому – масса публикаций и во вполне лояльной нынешнему режиму российской прессе.

Кто "хороший" и "правильный", должны решать такие, как Певцов. Классическая формула цензуры. Ничего нового

По Певцову (да и Меньшикову) получается, что после творческого провала необходимо пересматривать границы свободы творчества. Такую свободу должны получать только "хорошие" и "правильные", а значит, "успешные" творцы и произведения. А кто "хороший" и "правильный", должны решать такие, как Певцов. Классическая формула цензуры. Ничего нового.

"Умная власть платит искусству за то, что искусство перед ней держит зеркало и показывает в этом зеркале ошибки, просчеты и пороки этой власти…" Так сказал худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин на съезде Союза театральных деятелей России. Еще 10 лет назад сказал.

Сейчас российская власть заносит молоток, чтобы это зеркало вдребезги разбить.

А фильм "Магистраль" посмотрите. Очень занятно. На сайте "Кинопоиск" мне даже встретились его сравнение с "Аэропортом" Артура Хейли. Мол, тоже производственная драма.

Слегка натянутое, конечно, сравнение.



