Разбившийся в Китае Boeing 737 намеренно направили в землю

Разбившийся 21 марта на юге Китая Boeing-737 был намеренно направлен в землю. К такому выводу пришли американские эксперты, которые занимаются расследованием катастрофы и изучили данные бортовых самописцев. Об этом сообщает CNN и The Wall Street Journal.

Данные бортовых самописцев показали, что команду о резком снижении самолёта отдали из кабины пилотов. Эксперты изучают действия пилота, однако они не исключают, что в кабину мог попасть посторонний. Авиаэксперты из Китая, которые также выясняют причины катастрофы, не обнаружили никаких технических неполадок, которые могли бы привести к крушению самолета.

Пассажирский самолёт Boeing-737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая. Все 123 пассажира и 9 членов экипажа погибли. Разбившемуся лайнеру было около 7 лет, China Eastern Airlines его первый владелец. До катастрофы ни в какие серьёзные происшествия самолёт не попадал.