Разъединенное королевство. Андрей Остальский – об ощущении кризиса

16 мая в Лондоне чуть было не разразилась малая гражданская война. По центру города прошли сразу два марша, участники которых страстно ненавидят друг друга. И только чрезвычайные усилия полиции предотвратили столкновения и насилие.

Самым мощным – как минимум 60 тысяч участников – был марш под лозунгом Unite the Kingdom! – "Соединим Королевство!", прошедший по призыву одиозного лидера крайне правых Томми Робинсона, которого британская интеллигенция считает откровенным фашистом. Второй, чуть менее многочисленный, но тоже впечатляющий по размерам, был организован коалицией активистских групп во главе с "Кампанией солидарности с Палестиной" (PSC) и организацией "Дадим отпор расизму" (Stand Up To Racism – SUTR). Он был приурочен к годовщине так называемой "Накбы", что в переводе с арабского означает "катастрофа" – массового исхода палестинцев в 1948 году, не случайно совпавшего с созданием государства Израиль. Причем историки спорят, насколько "добровольным" был этот исход и могла ли по крайней мере часть того населения остаться жить в своих домах, если бы арабские страны не начали войну на уничтожение Израиля.

Но на самом деле для участников это был повод в очередной раз объявить происходящее в Газе геноцидом и продемонстрировать ненависть к израильтянам и вообще к евреям. А заодно и к британскому правительству, которое, по мнению демонстрантов, "попустительствует" действиям Израиля. Среди лозунгов было и требование отставки премьер-министра Кира Стармера.

И вот что любопытно: такое же требование выдвигали и демонстранты "по другую сторону баррикады", где в основном проклинали мусульман, иммигрантов и вообще иностранцев, но и правительство тоже, и также за попустительство – только не евреям, а так называемому "Великому замещению". Согласно этой теории, белое население западных стран систематически заменяется иммигрантами неевропейского происхождения, причем это делается целенаправленно "мировой закулисой" – тайным союзом мировых элит, политиков и еврейского лобби. Так что при всей, казалось бы, взаимной ненависти обе демонстрации объединяло кое-что общее. Например, на марше в поддержку Палестины демонстрант размахивал плакатом с надписью: "Повесить всех педофилов из ZOG". Термин ZOG – это уничижительная аббревиатура, означающая "правительство, оккупированное сионистами".

В колонне марширующих "за Палестину" были замечены иранские флаги и плакаты с изображением красного перевернутого треугольника – символа поддержки запрещенной террористической группировки ХАМАС. Дружно скандировался лозунг "От реки до моря – Палестина будет свободной", являющийся призывом к уничтожению Израиля. Были там и зигующие, видимо, считающие такого рода манифестации продолжением "дела Гитлера". Но и поклонники Томми Робинсона выкрикивали антисемитские лозунги, например: "Положите конец сионистской оккупации Великобритании!". Так что приходит в голову: враждуют, а ведь могли бы и договориться "по главному вопросу". И вообще – была бы ненависть, а кого ненавидеть, не так уж важно.

Маршруты маршей, утверждённые властями, проходили на некотором расстоянии друг от друга, но в какой-то момент опасно сближались по разные стороны от Трафальгарской площади. Однако полиция сумела не допустить контактов, и вообще особых беспорядков не случилось, хотя было произведено 43 ареста, в том числе 20 – на марше имени Томми Робинсона и 12 — на марше в поддержку Палестины. На полицейских было совершено несколько нападений, четверо из них были ранены, а шестеро – с "неправильным" цветом кожи – подверглись расистским оскорблениям.

Это была одна из крупнейших полицейских операций за последние десятилетия. В обеспечении порядка участвовали более 4 тысяч сотрудников полиции – в столицу пришлось перебросить большое число полицейских из провинции. По всему Лондону были задействованы полицейские лошади, собаки, дроны и вертолеты, чтобы не допустить столкновения участников двух митингов. И операция недешево обошлась государству – почти в 4,5 миллиона фунтов. Но в итоге масштабное насилие удалось предотвратить. 11 иностранцам из числа ультраправых был запрещен въезд в Великобританию для участия в марше "Соединим Королевство!".

Илон Маск перепостил видео, опубликованное Робинсоном в сети X, где тот ложно утверждал, что в марше участвовали "миллионы" людей. Не приводя дополнительных подробностей, Маск заявил: "Тысячи британцев, заключенных в тюрьму лишь за посты в социальных сетях или за то, что высказали свое мнение, должны быть освобождены!". И это тоже очередное бездоказательное утверждение. Точной статистики, к сожалению, нет, но известно, что действительно полиция производит немалое число арестов за публикации в соцсетях, направленные на разжигание ненависти между различными группами населения. Однако в подавляющем большинстве случаев это не ведет к тюремному заключению. Да и до суда доходит лишь малая часть подобных дел. Ежегодно около тысячи таких арестов заканчиваются вынесением обвинительных приговоров, но они в основном ограничиваются общественными работами, штрафами или условными сроками, и крайне редко – лишением свободы.

Тем временем своя маленькая гражданская война разворачивается в соцсетях и на форумах газет. E Murphy пишет на форуме The Times: "Боже, благослови Томми Робинсона и народ Соединенного Королевства!". Ему вторит Simon Shorrock, утверждающий, что "мейнстримные СМИ не выносят того, что в Лондоне собираются обычные люди в поддержку Томми Робинсона". Но с ними категорически несогласна Zarah Hussain, которая пишет в X: "Некоторые называют пропалестинские протесты против геноцида «маршами ненависти» и антисемитскими. Единственная ненависть, которую я вижу, исходит от ультраправых у отелей, где размещаются беженцы, а также от участников демонстраций Томми Робинсона в Лондоне".

Презрением обдает пропалестинскую демонстрацию участник форума под ником S. Haynes: "Представьте себе людей, несущих по Лондону флаг жестокого иранского режима, который вешает своих граждан за то, что те осмелились выступить против теократии". Ему возражает Ann Cartade, написавшая: "Наблюдать за людьми, укутанными в флаги Великобритании и поднимающими кресты, одновременно и смешно, и страшно. Они без раздумий выполнили бы любой приказ". David Clarke разражается гневной тирадой в адрес британских властей и лично Стармера, осудившего марш крайне правых: "Эта очередная мирная демонстрация сторонников Робинсона вновь разоблачает премьер-министра как агитатора крайне левого толка, которого уличают в клеветнических нападках на здравомыслящих британских граждан, реализующих свое право на свободу слова". Но с ним спорит Mike Pullen, полагающий, что число участников демонстраций, организуемых Робинсоном, падает. "Посещаемость таких мероприятий будет снижаться и дальше по мере того, как сеть финансирования Орбана будет ликвидирована", – пишет он. А Edward Goodwin добавляет: "«Таймс» справедливо описала некоторые проявления антисемитизма, но полностью умалила значение исламофобских и других лозунгов, плакатов и т. п.".

Став владельцем соцсети X, Илон Маск немедленно восстановил аккаунт Томми Робинсона, удаленный прежней администрацией за пропаганду расовой ненависти. И вот теперь тот подводит итог случившемуся в субботу: "Ралли свободы «Соединим Королевство!» стал одним из самых гордых дней в моей жизни".

Без сомнения, Робинсон несколько преувеличивает свой успех. Число выходящих по его призыву на демонстрации действительно существенно снизилось – хотя не уверен, что это напрямую связано с поражением Виктора Орбана на последних выборах в Венгрии. Но и 60 тысяч человек – это вовсе не малая цифра. После прошедших манифестаций в воздухе сохраняется напряжение. Страна расколота, что выражается не только в демонстрациях экстремистов, но и в росте популярности их чуть более респектабельных единомышленников.

Правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем, стала победителем недавних выборов в местные органы власти. Да и все опросы показывают: большинство британцев – 26-27 процентов – готовы поддержать ее на выборах в парламент и не возражали бы, если бы она оказалась у власти в стране. Ее программа основана на обещаниях остановить иммиграцию и апеллирует к ксенофобским настроениям. Можно не сомневаться, что большинство поклонников Томми Робинсона будут голосовать за нее. На противоположном фланге Партия Зеленых тоже набирает очки. По оценкам Би-би-си, она может получить 18 % голосов, опережая и лейбористов (17 %), и консерваторов (17 %), и уступает при этом лишь партии Фараджа. И есть одна, крайне важная демографическая группа, для которой Зеленые уже стали самой популярной партией – это британская молодежь. 49% опрошенных в возрастной группе от 18 до 24 лет заявили о своем намерении поддержать их.

Между тем именно Партия Зеленых ближе всех к организаторам пропалестинских манифестаций. В том числе и в том, что касается антисемитских выходок. Накануне последних выборов в местные органы власти более 30 кандидатов от этой партии были обвинены в антисемитских высказываниях в соцсетях. Особенно отличилась Ребекка Джонс, кандидат от Зеленых в лондонском районе Льюишем, расхваливавшая Яхью Синвара, лидера ХАМАС, того самого, которого многие считают главным организатором массовых убийств израильских мирных жителей. Она также призвала "сжечь сионизм дотла". В Ньюкасле другая видная фигура Партии зеленых, Тина Ион, бесстыдно использующая псевдоним "Анна Франк", заявила, что "Израиль должен быть стерт в полном смысле этого слова". Лидер Зеленых Зак Полански лайкнул пост своего товарища по партии, в котором тот резко осуждал полицию за ее действия в отношении террориста, пытавшегося убить двух случайно попавшихся ему под руку евреев. Вот за такую партию готова голосовать половина юных британцев и 18 процентов всего населения.

Печальный итог подводит на форуме The Times читатель D.Kalev: "Газета подвергла цензуре мой пост, в котором я обвиняю как левых, так и правых в ненависти к еврейскому народу. Я благодарю Соединенное Королевство за поддержку и не могу понять, почему дело дошло до такого".

"Размывание" центра, все более жесткая поляризация политического спектра, резкий рост влияния популистских демагогов, вера в теории заговоров – всё это приметы меняющегося мира. Болезненный раскол порождает в Великобритании тревожные ожидания и ощущение надвигающегося кризиса.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



