"Разглядели реабилитацию нацизма". Соцсети о деле за сушку носков

Смешная и страшная история в уральском городе Миасс.

Бродяга попытался высушить мокрые носки у Вечного Огня. Вскоре его задержала полиция, было заведено дело о вандализме.

Однако затем дело забрал к себе Следственный комитет, а обвинение переквалифицировано в "реабилитацию нацизма".

Фарит Муртазин:

Я посмотрел, в пол десятого утра по местному времени в Миассе было +1°C. Поставьте себя на место этого человека. Холодно, элементарно можно отморозить конечности, просто замерзнуть, если у тебя нет теплой крыши над головой. И вместо того, чтобы помочь, обогреть, накормить, подлечить, его сажают в СИЗО с обвинением в вандализме.

Дальше ситуация развивается следующим образом. На дело обращает внимание глава СК РФ 68 - летний пан Бастрыкин. Нах он вообще вылез? Очень сложное резонансное дело? Да они просто нутром чувствуют , что на таких делах можно нажиться политическим капиталом.

Дмитрий Гудков:

Психически больной бездомный высушил носки на Вечном огне на Урале, чем реабилитировал нацизм. Уголовное дело в лупу разглядел лично Бастрыкин.

Игорь Яковенко:

Бомж, который сушил носки на Вечном огне, по мнению Бастрыкина, тем самым реабилитировал нацизм. В психиатрии подобные деформации мышления как у Бастрыкина называются "первичный бред", или "бред толкования" и в случае обострения требуют госпитализации.

Дмитрий Колезев:

Думаю, эта история станет хрестоматийной иллюстрацией того, как борьбу против реабилитации нацизма руководство СК превратило в клоунаду.

Тимур Олевский:

Хочу предложить вам посмотреть на историю с бездомным и вечным огнем в Миассе, как будто это сцена в кино, чтобы проще объяснить, о чем я хочу поговорить. Канва такая - бездомный человек чуть не до смерти замерз у озера и пришел греться и сушить вещи к огню, предполагаю, что больше в городе Миассе идти ему было некуда, даже если и было, не важно. Важно, что он разложил носки и пытался согреться, подбрасывая в огонь пластмассовые цветы, пока его не задержали. Сейчас, это важно, его арестовали, следователь обвинил его в оправдании нацизма. Теперь перенесемся в комнату следователя, чтобы послушать, что он при этом говорил. Допустим это был адекватный следователь и говорил он бездомному, что оформит его по подходящей статье и тот сможет перезимовать в СИЗО: "Мы тебя закроем, там помоешься и поправишься". Другой вариант, следователь ничего не говорил, поскрипел пером и молча отправил бездомного в камеру. Но есть третий вариант, меня он интересует больше всего, совестливый следователь, который прежде чем применить к бездомному статью об оправдании нацизма за попытку согреться у вечного огня распаляя себя, объяснял бездомному, как он оправдывал нацизм. Вот этот диалог я просто хочу, чтобы вы представили себе, не знаю как именно он должен был звучать, но видимо как-то так: - Да что же ты пес себе позволяешь. Ты надругался над нашей памятью, попрал святыни, ты своими носками мокрыми, оправдывал нацизм. Ты своей рожей замерзшей немытой - Гитлер. Гитлер ты, пес бездомный - понял ты кто. Тебе бездомному позор на голову, что ты в Миассе, на Урале замерз и сушил свои носки на вечном огне, оправдывая нацизм. Ты знаешь, что такое нацизм, а? Хорошо еще местные жители неравнодушные попались, полицию вызвали. В камеру этого Гитлера бездомного, смотреть мне на него противно. Уведите!

Роман Попков:

Он зайдёт в хату, арестанты отмоют его от вшей, дадут мыльно-рыльные принадлежности и сигареты "Прима" с общака. Спросят: "Что у тебя за беда, братан?" (т.е. какая статья). Он в ответ прохрипит: "Реабилитация нацизма". Арестанты, давясь от смеха, выяснят подробности, дадут ему погоняло "Нацист", или "Эсэсовец", или "Адольф". Скажут друг другу: "Мусора там на воле совсем свихнулись".

Кристина Потупчик:

Увидев носки бомжа на Вечном огне в Челябинске люди заскучали по баварскому что ли? Или их вечный режим чёрного неба к этим мыслям подтолкнул?

Никита Могутин:

У этой новости есть две стороны.

Первая: во главе одного из крупнейших российских силовых ведомств сидит человек, который потерял чувство меры и адекватности, им движет лишь жажда соответствия («Путин похвалит»). Выглядит это так, словно мы живём в романе Сорокина или Пелевина, ну или уже даже Аверченко, например.

Но, с другой стороны, есть и хороший момент:

Бомж не замёрзнет зимой, не сбухается незамерзайкой и не даст дуба в сугробе.

Марина Ахмедова:

Но ведь каждый, читая новость, понимает, что никакого нацизма этот бездомный не оправдывал, просто так напился, что вряд ли в тот момент мог хоть что-нибудь оправдать. Или так замёрз. Но делом заинтересовался сам глава СК Бастрыкин. Просто интересно, для чего он тратит внимание на этот случай. Лично для меня - это худшая реклама борьбы с нацизмом, раз ее фигурантами назначаются такие картонные персонажи. Причём находящиеся под таким воздействием алкоголя, что вряд ли отличат первую мировую от второй.

А о чем стоило бы поговорить в этой ситуации - это о появлении ночлежек и приютов для бездомных. Человек пойдёт греться туда, а не к огню Скорбящей Матери. Хотя Скорбящая Мать - она по всем скорбит, и по этому бездомному, может, тоже. Возможно, ему в тюрьме и будет лучше - сытнее, теплее. Но к самой борьбе с нацизмом добавилось что-то гротескное

Екатерина Винокурова:

Ну а что касается бездомного, который, очевидно, в неадекватном состоянии сушил носки у Вечного огня, мне кажется, что ясно, что никакой реабилитацией нацизма он не занимался. Не хайповал, не оправдывал Гитлера и так далее. Просто неадекватный поступок несчастного замерзающего человека. Которому нужна помощь, а не наказание.

При этом у нас в стране полным ходом идет самая настоящая реабилитация нацизма. Я имею в виду нацистское движение «Мужское государство». На этой неделе у них новая жертва - знаменитый «Вятский квас», сделавший рекламу с людьми с разным цветом кожи. Цель проекта была - показать, что наши родные продукты нравятся людям в самых разных странах и самых разных национальностей. По мнению нацистов, это недопустимо.

И да, это - самый настоящий нацизм, которому фактически попустительствуют.

Очень надеюсь, что мы увидим борьбу с настоящими нациками. А не с неадекватным замерзшим человеком без дома и сухих вещей.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >



