Суд арестовал бездомного, сушившего носки у Вечного огня

В Миассе суд арестовал на два месяца местного жителя, который, по информации СМИ, пытался развести костёр и высушить носки у Вечного огня. 40-летний бездомный обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает "Медиазона" (внесена в список иноагентов) со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Бездомный бросил в огонь несколько пластиковых венков, чтобы развести костёр. Из-за этого была повреждена верхняя часть монумента, которую пришлось снять. Позднее местного жителя по камерам видеонаблюдения нашла полиция и задержала. На него завели дело о вандализме.

После того, как информация о сожжённых на Вечном огне венках появилась в СМИ, дело изъяли у МВД и передали в Следственный комитет России. Там статью о вандализме заменили на реабилитацию нацизма. Отмечается, что данное обвинение подразумевает действия, которые были совершены публично. Однако, по данным СМИ, бездомный расплавил венки ночью, когда находился у монумента один.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня в аннексированном Севастополе. Он потребовал передать материалы в главное управление ведомства. Местные следователи ходатайствовали о прекращении уголовного дела о хулиганстве и просили назначить подозреваемым штраф. Сами подростки признали вину и извинились.

В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге полиция задержала двух тринадцатилетних девочек, которые в одном из городских парков бросали снежки в Вечный огонь. С ними провели профилактическую беседу, а на их родителей завели административное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.